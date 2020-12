Presedintele Klaus Iohannis, asteptat la Chisinau la sfarsitul acestui an

"Dupa cinci ani de la ultima vizita a Presedintelui Romaniei in Republica Moldova, vizita Presedintelui Klaus Iohannis de la sfarsitul acestui an este o vizita importanta pentru tara noastra si speram sa insemne primul pas intr-o colaborare de durata si productiva intre tarile noastre", scrie Maia Sandu.Presedintele ales al Republicii Moldova a avut luni o intrevedere cu ambasadorul Romaniei, Daniel Ionita, in cadrul careia a subliniat necesitatea de a restabili cooperarea bilaterala fireasca intre cele doua tari si de a intensifica cooperarea moldo-romana in mai multe domenii, pentru ca cetatenii sa simta beneficii cat mai curand.CITESTE SI: