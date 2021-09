Președintele Iohannis se întâlnește luni cu premierul Florin Cîțu pe tema crizei guvernamentale

Potrivit unui anunț oficial, întâlnirea are loc la Palatul Cotroceni Discuția celor doi oficiali are loc pe fondul discuției din birourile permanente reunite al Parlamentului, programată la ora 12.00, care ar trebui să ia în discuție moțiunea de cenzură depusă de USR PLUS și AUR. Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au fost convocate din nou pentru luni, de la ora 12,00, pentru a stabili calendarul dezbaterii moţiunii de cenzură depuse vineri noaptea de parlamentarii USR PLUS şi AUR.Iniţial, Birourile permanente reunite ale celor două Camere fuseseră convocate vineri, la ora 23.00, dar şedinţa nu a putut avea loc din lipsă de cvorum, fiind amânată pentru sâmbătă. Nici sâmbătă nu a fost întrunit cvorumul necesar, şedinţa fiind programată pentru luni.