LIVETEXT Presedintele Klaus Iohannis: Nu exista nicio intentie de a intra in lockdown dupa alegeri

"Am analizat masurile privind carantina zonala si am solicitat o analiza INSP privind evolutia epidemiei in orasele si municipiile carantine. Datele arata ca incepand cu 20 noiembrie se observa o tendinta de scadere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2. Acest lucru se reflecta in numarul de cazuri saptamanale, cat si in media zilnica a numarului de cazuri si a ratei de pozitivare a probelor. Acest grafic arata evolutia de la inceptul pandemiei si se vede clar ca am ajuns pe un palier si tendinta, linia rosie, e de scadere. Sunt date concrete care dovedesc ca masurile luate de autoritati au fost corecte si populatia a respectat acest masuri, ceea ce ne ofera o doza de optimism. Masurile raman in vigoare, orice relaxare prematura pericliteaza rezultatele obtinute.De ce e nevoie de carantinare in localitati? Cand rata de infectare creste prea mult se impun masuri suplimentare. Acestea se regasesc in conceptul de carantinare zonala care reduce mobilitatea, adica locuitorii se intalnesc mai rar intre ei, inhiband transmiterea virusului, mai ales intre persoane asimptomatice care nu stiu ca poarta virusul.In Zalau, se vede foarte clar ca la inceput cresterea incetineste si in medie, dupa 7 zile, incepe sa scada rata infectarii. Urmatorul grafic arata evolutiile din Sibiu si Baia Mare. Se observa acelasi trend, mai intai o incetinire a cresterii si dupa aceea o scadere pronuntata. Pentru a fi mai eficienti si pentru a putea controla epidemia pe baza acestor date INSP a actualizat procedura in vedere instituirii masurii de carantinare zonala, dar si de ridicare a carantinei zonale.Eu nu intentionez sa promovez o instituire a carantinei la nivel national, un asa-zis lockdown, dupa alegerile parlamentare. Nu exista nicio intentie de a intra in lockdown dupa alegeri. Repet aceste lucruri fiindca sunt politicieni fara scrupule care incearca sa se promoveze cu stiri.Mortalitatea si gradul de ocupare la ATI sunt inca mult prea ridicate. Prea multi romani pierd lupta cu acest virus. Medicii si intregul personal de suport angrenati in aceasta batalie depun eforturi uriase, aproape supraomenesti pentru a salva vieti. Fac un apel din nou catre oameni sa respecte in continuare regulile de preventie pentru ca numai in acest mod putem spera sa obtinem rezultate pe termen lung si sa scadem rata infectiilor.In acest an vom onora curajul si sacrificiile inaintasilor nostri facand noi insine sacrificiul de a renunta la bucuria participarii impreuna la manifestarile nationale. Insa vom fi impreuna in spirit. Din acest motiv am decis ca ceremonia care avea loc in fiecare an la Arcul de Triumf sa fie una extrem de restransa, la care sunt invitati ambasadori, medici. Va fi o ceremonie scurta, fara parada militara si din pacate fara participarea publicului larg. Recomandarea expertilor este de a renunta la orice reuniuni publice si private. Sunt recomandari pe care va cer sa le respectam inclusiv de 1 decembrie", a precizat presedintele Klaus Iohannis.Intrebat despre sesizarea PSD facuta la CNA, in care social-democratii il acuza pe presedinte ca face campanie electorala pentru PNL , Iohannis a afirmat ca "presedintele Romaniei nu poate fi cenzurat politic"."Ca si presedinte al Romaniei ma simt chemat sa am opinii, sa emit opinii in toate chestiunile care privesc Romania sau viata romanilor sau felul in care functioneaza institutiile publice. Presedintele Romaniei nu poate fi cenzurat politic, si indiferent ca le place pesedistilor sau nu, si cred ca nu, voi face in continuare evaluari si referiri care au relevanta pentru romani. PSD s-a suparat foarte tare fiindca aseara am fost foarte franc si am spus lucrurilor pe nume - PSD a guvernat foarte prost", a raspuns presedintele.Intrebat cand si daca are de gand statul roman sa faca demersurile sa fie transferati pacientii in strainatate, din cauza lipsei de locuri pentru pacienti, presedintele a precizat ca Romania face "tot timpul demersuri pentru a creste numarul de paturi si la UPU si la ATI"."Probabil va amintiti ca atunci cand am vizitat Institutul Fundeni, am spus ca numarul de paturi s-a dublat, prin eforturi publice si private. Azi in cursul intalnirii cu premierul,ministrul Sanatatii si secretarul de stat Arafat an discutat aceasta chestiune. Mi-au prezentat planul pe urmatoarele saptamani. Fiti asigurata ca vom face eforturi sa crestem capacitatea. Imaginile la care va referiti, aceste imagini mi s-a relatat ca au fost din zona de primire a pacientilor, dar e foarte adevarat ca suntem la limita. Inca nu am ajuns la limita superioara, insa sper sa nu fim lasati singuri. De asta e important sa ne ferim de virus, sa nu il dam mai departe pentru a nu avea un numar prea mare de pacienti in spitale", a precizat Iohannis.Intrebat despre recomandarile OMS referitoare la creste capacitatii de testare, Iohannis a afirmat ca este deja destul de mare capacitatea de testare."Teoretic am putea prelucra pana in 50.000 de teste, insa testarile se fac fie prin trimiterea persoanelor de catre DSP-uri, fie la cerere. La noi nu a existat cerere. La noi persoanele nu se testeaza in masa, iar numarul de persoane trimise de DSP-uri sunt cele pe care le vedeti zilnic comunicate", a afirmat presedintele.