Profilul ultimilor presedinti ai Romaniei. Ce le lipseste tututor din CV

Potrivit Articolului 91 din Constitutie, seful statului incheie tratate internationale in numele Romaniei, negociate de Guvern, si le supune spre ratificare Parlamentului, intr-un termen rezonabil. Totodata, presedintele, la propunerea Guvernului, acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatici ai Romaniei si aproba infiintarea, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.Drept urmare, seful statului este cel care reprezinta poporul roman in relatiile internationale, pozitia tarii noastre in raport cu tarile straine depinzand in mare parte de experienta, pozitia si calitatile pe care le are presedintele.Interesant este insa ca, privind retrospectiv, vom observa ca cei care au ajuns la Palatul Cotroceni nu au avut o experienta pe zona de externe, ci au invatat pe parcurs sa reprezinte poporul roman in relatiile internationale.va prezinta mai jos profilul ultimilor presedinti ai Romaniei:s-a calificat de pe prima pozitie in turul doi de scrutin al alegerilor prezidentiale din 11 octombrie 1992, cu programul "Cred in schimbarea in bine a Romaniei", unde l-a avut drept contracandidat pe Emil Constantinescu , candidat din partea fortei de opozitie , Conventia Democratica din Romania. Obtinand 61,43% din totalul voturilor valabil exprimate, Ion Iliescu a obtinut primul mandat constitutional de presedinte al Romaniei, iar o realizare importanta a mandatului a fost semnarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeana in 1993 (intrat in vigoare la 1 februarie 1995). De asemenea, pe plan extern, Romania a fost acceptata in Consiliul Europei, a aderat la Parteneriatul pentru Pace propus de NATO si au fost elaborate strategiile de aderare la organizatiile euro-atlantice.In perioada celui de-al doilea mandat constitutional-legal, s-a efectuat revizuirea Constitutiei (31 octombrie 2003) in conformitate cu normele de aderare la UE, Romania a devenit membru al NATO (2004) si au fost inchise capitolele de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeana.Ion Iliescu. Acesta a absolvit Liceul Spiru Haret din Bucuresti in anul 1949, dupa care a studiat mecanica fluidelor la Institutul Politehnic Bucuresti, iar apoi la Institutul Energetic al Universitatii din Moscova.a devenit presedintele Romaniei in 1996, obtinand 54,41% din totalul voturilor valabil exprimate. Acesta a primit, in mandatul sau, vizita presedintelui Frantei, Jacques Chirac, a presedintelui SUA (11 iulie 1997), Bill Clinton (prima vizita a unui presedinte american dupa Gerald Ford in 1975), si a Papei Ioan Paul al II-lea (7-9 mai 1999), prima vizita a unui suveran pontif intr-o tara majoritar ortodoxa.Totodata, presedintele Constantinescu a reprezentat tara la principalele reuniuni la varf care au avut ca rezultate nominalizarea Romaniei pe primul loc al celui de al doilea val de extindere a NATO (Madrid, 1997; Washington, 1999); inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana (Helsinki, 1999); obtinerea presedintiei OSCE pentru anul 2001 si intrarea in troica OSCE incepand cu 2000.Emil Constantinescu. Acesta a urmat liceul la Pitesti, dupa absolvirea caruia (1956) se inscrie la Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti. Obtine Diploma in Stiinte Juridice (1960) si este repartizat ca judecator stagiar la Tribunalul regional Pitesti. Climatul politic il determina sa renunte la acest post si sa se inscrie (in 1961) la Facultatea de Geologie - Geografie pe care o absolva in 1966. Este Doctor in Geologie al Universitatii Bucuresti; Doctor es Sciences al Universitatii Duke, SUA.a devenit presedintele Romaniei in decembrie 2004, cand a reusit sa il invinga pe Adrian Nastase in al doilea tur de scrutin, dupa ce in primul s-a clasat de pe a doua pozitie, iar in 2009 a fost reales presedinte al Romaniei pentru un nou mandat de 5 ani, invingandu-l pe Mircea Geoana PSD ).La data de 15 februarie 2013 presedintele Traian Basescu l-a vizitat pe Papa Benedict al XVI-lea, fiind ultimul sef de stat care l-a vizitat inainte de retragerea sa din oficiul de papa. Printre evenimentele mari din timpul mandatelor lui Traian Basescu, amintim: intrarea Romaniei in Uniunea Europeana (UE), includerea Republicii Moldova pe agenda Romaniei si a Uniunii Europene, scutul antiracheta de la Deveselu si parteneriatul strategic cu Statele Unite.Traian Basescu. Fostul sef al statului a absolvit in 1976 Institutul de Marina "Mircea cel Batran", Facultatea de Navigatie, Sectia Comerciala din Constanta. In perioada 1976-1981 a fost Ofiter Maritim gradele III, II si I, pe nave de mare tonaj la NAVROM Constanta, iar din 1981 pana in 1987 a fost Capitan de Cursa Lunga, Comandant al navelor: ARGES, CRISANA si BIRUINTA - Nava Amiral a Flotei Comerciale Romane. A fost sef al agentiei NAVROM din Anvers din 1987 pana in 1989. Totodata, a absolvit in 1995 Cursurile Avansate de Management in Industria Transportului Maritim ale Academiei Norvegiene.a fost ales pe 16 noiembrie 2014 presedintele Romaniei, iar pe 24 noiembrie 2019, a castigat al doilea mandate de presedinte, cand a obtinut peste 66,09% din voturi, impotriva candidatei PSD Viorica Dancila . In primul an de mandat a vizitat aproximativ 15 state, precum si SUA. Ritmul nu a fost continuat si in 2016, Iohannis preferand sa se concentreze pe cateva tari din UE. O criza majora a fost cea a migratiei si introducerea cotelor obligatorii de imigranti, unde presedintele a fost criticat pentru ca nu a avut o reactie prompta, apoi pentru ca s-a aflat intr-o "contra-pozitie" fata de Comisia Europeana.Initial, Romania a respins ideea cotelor obligatorii, alaturandu-se unui grup de state care nu a avut insa castig de cauza. Ulterior, Romania a precizat ca aceste cote pot fi atinse si acceptate, in pofida faptului ca numarul avansat de Comisia Europeana a tot crescut.Klaus Iohannis. Acesta a urmat scoala germana din Sibiu, Liceul "Samuel von Brukenthal" din acelasi oras, iar in 1978 a fost admis la Facultatea de Fizica din cadrul Universitatii "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca. In anul 1983, a inceput sa profeseze ca dascal la mai multe scoli din imprejurimile Sibiului, iar cinci ani mai tarziu preda fizica, alaturi de fostii sai dascali, la liceul pe care il absolvise.