Lista tuturor reformelor gandite de Klaus Iohannis in invatamant. Proiectul Romania Educata a fost publicat integral DOCUMENT

Proiectul are sapte capitole si se intinde pe 130 de pagini. Documentul incepe cu un "cuvant-inainte" semnat de presedintele Klaus Iohannis."Educatia este o prioritate reala la toate nivelurile, iar statul, mediul privat si cetatenii isi asuma impreuna responsabilitati pentru sustinerea acesteia.* Educatia de calitate este accesibila tuturor, in mod echitabil si in concordanta cu interesul, cu abilitatile si cu potentialul fiecaruia.* Educatia contribuie la protejarea identitatii culturale, dar ramane deschisa evolutiilor sociale globale.Proiectul "Romania Educata" constituie o reflexie a acestei imagini, un raspuns onest si adecvat la schimbarile profunde din societatea romaneasca si din lume.Acest proiect, cea mai ampla consultare nationala din zona educatiei de pana acum, nu este un demers politic, ci este un demers de politica publica, un argument pentru a construi si o oportunitate pentru a dezvolta.Scopul sau a fost nu doar de a identifica probleme si solutii, ci si de a cataliza energii, de a promova tema educatiei pe agenda publica si in societate si de a o prioritiza la nivelul autoritatilor. Educatia este un bun al nostru, al tuturor, iar pentru viitorul ei trebuie sa actionam impreuna. O Romanie puternica este o Romanie Educata! Multumesc tuturor celor care au contribuit si cred in proiect", a transmis presedintele Klaus Iohannis.

Raport Romania Educata - 14 Iulie 2021

Cariera didactica;

Management si guvernanta;

Finantarea sistemului de invatamant preuniversitar;

Infrastructura sistemului de educatie;

Curriculum si evaluare centrate pe rezultate;

Educatie incluziva de calitate pentru toti copiii;

Alfabetizarea functionala;

Promovarea educatiei STEAM (science, technology, engineering, arts and

mathematics);

Digitalizare;

Rezilienta.

Raportul urmeaza sa fie adoptat de Guvenrn, in sedinta de miercuri, de la ora 13, la care va participa si seful statului.