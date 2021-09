Cum va plăti șeful statului actuala criză politică. „Iohannis va rămâne drept președintele care a dat mereu PSD o a doua șansă”

Scriitorul subliniază că prin ieșirea de ieri președintele Klaus Iohannis a reușit să ia asupra sa responsabilitatea unei eventuale aduceri a PSD la putere.„Prin intervenția de activist PNL de ieri, preşedintele Iohannis a reuşit un singur lucru: să ia asupra lui responsabilitatea unei eventuale aduceri a PSD la guvernare.Dacă asta se va întâmpla, aşa îl va reține istoria: drept preşedintele care a dat mereu PSD o a doua şansă. Dacă nu îşi doreşte asta, ar face bine să reconstruiască (mediator trebuie să fie, nu activist de partid !) coaliția de guvernare PNL- USRPLUS . Cu orice preț. Chiar cu prețul sacrificării iresponsabilului ucenic-vrăjitor Florin Cîțu. (Ca aproape întotdeauna, dl Iohannis are o mână complet neinspirată în alegerea tinerilor politicieni: Gorghiu, Buşoi, Cîțu...)”, a scris Radu Vancu pe Facebook Acesta subliniază că Iohannis își joacă felul în care va rămâne in istorie.„Dacă îşi doreşte însă să fie eternul salvator al PSD, aşa să fie. Dar atunci va însemna că a mințit când a susținut că era alături de noi, cei aflați în stradă împotriva PSD, acest partid care era dispus să rişte poziția noastră în Europa ca să-şi salveze preşedintele infractor. Iar după ce va aduce PSD la putere, masca va fi căzut pentru totdeauna.Ştiu că sunt cuvinte mari - dar preşedintele Iohannis îşi joacă, prin felul în care va gestiona criza asta, chiar felul în care va rămâne în istorie”, conchide Vancu.Radu Vancu, scriitor și conferențiar la Facultatea de Litere a Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu este unul dintre inițiatorii mișcărilor civice din țară. A devenit cunoscut în urma protestelor tăcute organizate în fața sediului PSD din Sibiu, alături de grupul #VavedemdinSibiu.Reacția scriitorului vine după ce Klaus Iohannis a afirmat sâmbătă, 4 septembrie, într-o postare pe Facebook, că noua alianţă între USR PLUS şi AUR riscă să compromită pachetul de reforme al coaliţiei de guvernare.„Solicit USR PLUS să cumpănească foarte bine implicaţiile asocierii cu obiectivele promovate de AUR şi să pună punct acestor gesturi politice iresponsabile, să îşi respecte electoratul şi să se întoarcă la masa dialogului, pentru a găsi împreună cu partenerii din Coaliţie o soluţie viabilă şi raţională de a debloca actuala situaţie”, a adăugat şeful statului.