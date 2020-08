Riscurile organizarii alegerilor, in timpul pandemiei. Presedintele AEP: O problema ar putea fi lipsa membrilor birourilor electorale

Organizarea alegerilor locale din 27 septembrie ne costa mult mai mult decat orice scrutin electoral de pana acum

Se ridica problema resursei umane atat la sectii, cat si in randul observatorilor

Nu se stie cum vor putea vota persoanele suspecte sau infectate cu COVID-19

Absenteismul e probabil sa fie de proportii

Daca alegerile parlamentare se vor organiza tot in acest an, unii romanii din diaspora s-ar putea sa nu poata vota

Desi candidatii au intrat in perioada de strangere de semnaturi, mai multe voci din politica sustin ca organizarea alegerilor in conditiile pandemiei de COVID-19 ar putea sa duca la o explozie a numarului de cazuri de infectari.Astfel, Alianta USR -PLUS a cerut organizarea alegerilor pe durata a doua zile, in timp ce Marcel Ciolacu , liderul PSD cere amanarea alegerilor. Ca raspuns, atat Guvernul Orban, cat si presedintele Klaus Iohannis dau asigurari ca alegerile locale se pot organiza in conditii de siguranta, sub rezerva evolutiei numarului de cazuri pana la momentul alegerilor.Pe de alta parte, pana la noi dispozitii, Autoritatea Electorala Permanenta urmeaza calendarul alegerilor si recomandarile impuse pentru siguranta cetatenilor.Contactat de Ziare.com, presedintele AEP, Florin Mituletu-Buica, a explicat care sunt problemele cu care se confrunta autoritatile, in privinta organizarii alegerilor, in aceasta perioada complicata dominata de criza sanitara Covid-19, precum si ce probleme speciale pot sa apara pe durata procesului electoral.Pe de alta parte, Septimius Parvu, expert electoral, a expus, pentru Ziare.com, eventualele probleme legate de transparenta si observarea alegerilor.Dat fiind masurile de preventie, Guvernul va achitiona stocuri de materiale de protectie, dezinfectante si masti atat pentru alegatori, cat si pentru membri din comisii."Deocamdata, avem procedura stabilita prin lege in ceea ce priveste echipamentele de protectie pentru membrii sectiilor de votare si pentru alegatori. Costurile sunt mai ridicate pentru ca, in primul rand, a trebuit sa majoram indemnizatiile, astfel incat sa fie motivante pentru cei din birourile electorale. Este necesar sa avem personal suficient in ziua alegerilor. Avem o suma pentru materiale de protectie - masca, manusi si dezinfectant, pentru o zi de 14 ore de activitate. Toti membrii biroului vor purta masca si manusi, cetatenii vor primi masca la intrarea in sectie, precum si dezinfectant", a afirmat presedintele AEP.Desi se vor mari indemnizatile pentru cei din birourile electorale, Septimius Parvu considera ca problema personalului din sectii va fi una majora."Din prespectiva tehnica, un risc e sa nu avem suficienti membri ai birourilor electorale, mai ales daca tinem cont ca multi dintre cei ce erau membri pana acum sunt pensionari, deci persoane mult mai expuse riscului de infectare cu SARS-COV-2. Chiar ar trebui sa ne gandim daca ii mai propunem sau nu pentru birourile electorale, data fiind expunerea lor. Aici, AEP stie statistic mult mai mult.Sunt niste sume mai mari, dar daca as avea o boala care sa-mi puna viata in pericol, nu stiu daca, pentru cativa bani in plus, as risca. Aceasta e si problema noastra, a observatorilor, mai ales ca noi nici nu platim, iar lucrurile se complica si mai mult. In ziua alegerilor va fi foarte important cum se vor comporta membrii birourilor electorale, politistul si operatorul. Daca nu vor avea un comportament responsabil, daca nu vor purta masti, riscam un proces electoral cu grave urmari sau care i-ar putea descuraja alegatorii", a afirmat Septimius Parvu.O alta problema majora tine de situatia numarului insemnat de romani care se afla in izolare la domiciliu, fie pentru ca au refuzat internarea, fiind infectate cu noul coronavirus , fie ca sunt suspecte ca ar putea fi bolnave."In continuare asteptam o decizie a BEC, despre care eu cred ca trebuia sa fi venit pana acum, cu reglemetari foarte clare despre masuri de protectie, despre cum vor vota cei infectati sau banuiti de infectare, cei izolati. Legea ne lasa sa votam numai cu urna mobila, dar nu stiu daca e cea mai sigura optiune. In ceea ce priveste votul prin corespondenta, cred ca acum e cam tarziu sa discutam.Conform legii actuale, spitalele ar trebui sa solicite urna mobila pentru pacientii care votr sa voteze. In acelasi timp, urna mobila mai poate fi chemata la domiciliu de catre persoane care, din motive medicale, nu pot ajunge la sectie. Pe de alta parte, nu ai de unde sti cine e infectat cu noul coronavirus, dar e asimptomatic. Ar trebui, asadar, sa avem niste proceduri foarte clare. In alte tari, unde au fost pacienti cu COVID-19 care au votat, se mergea in combinezon, care trebuia schimbat dupa fiecare votant. Este clar ca sunt necesare proceduri speciale, pentru ca mai sutn mai putin de doua luni pana la data alegerilor", a avertizat Septimius Parvu.Desi compania e in desfasurare, atat politicienii, cat si expertii electorali isi pun problema absenteismului de la vot, dat fiind ca in Romania numarul de alegatori care voteaza la alegerile locale este deja scazut, asa cum au aratat datele statistice din ultimii ani. Reamintim ca la alegeri locale nu se va putea vota decat in orasul de domiciliu, lucru care va ingreuna considerabil procesul electoral, in conditiile unor eventuale restrictii de circulatie "Deja avem informatii de la misiunile diplomatice cum ca exista informari clare de la statele gazda ca nu va fi posibila deschiderea de sectii de vot pe teritoriul statelor gazda, in afara ambasadelor si consulatelor romanesti. Unele state ne spun inclusiv ca nu ar mai exista nici macar posibilitatea organizarii acestor sectii in cadrul misiunilor diplomatice, date fiind conditiile de pandemie. Daca ne uitam, unele state au tinut alegerile, alte nu, deci precizarile vin pe aceasta logica", a precizat presedintele AEP.