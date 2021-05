Klaus Iohannis a acreditat 12 noi ambasadori. George Maior, mutat din SUA in Iordania

Decretele semnate de presedinte: Decret privind acreditarea domnuluiin calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Algeriana Democratica si Populara, cu resedinta la Alger;Decret privind acreditarea doamneiin calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Federativa a Braziliei, cu resedinta la Brasilia;Decret privind acreditarea domnuluiin calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Chile, cu resedinta la Santiago de Chile;Decret privind acreditarea doamneiin calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei Republica Cuba, cu resedinta la Havana;Decret privind acreditarea domnuluiin calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Estonia, cu resedinta la Tallinn;Decret privind acreditarea domnuluiin calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Regatul Hasemit al Iordaniei, cu resedinta la Amman;Decret privind acreditarea domnuluiin calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Statul Kuwait, cu resedinta la Kuwait;Decret privind acreditarea doamneiin calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Kazahstan, cu resedinta la Nur-Sultan;Decret privind acreditarea doamneiin calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Marele Ducat al Luxemburgului, cu resedinta la Luxemburg;Decret privind acreditarea doamneiin calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Federala Germania, cu resedinta la Berlin;Decret privind acreditarea domnului, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Statele Unite Mexicane, in Republica Nicaragua, in Republica El Salvador si in Republica Costa Rica si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Guatemala, cu resedinta la Ciudad de Mexico;Decret privind acreditarea doamnei, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Regatul Maroc, si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Islamica Mauritania, cu resedinta la Rabat.