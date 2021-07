Noi consultari pe tema programului "Romania Educata". Klaus Iohannis a chemat la Cotroceni sindicalistii si ONG-urile

Intalnirea presedintelui are loc de la ora 16.00, la Palatul Cotroceni si este ultima din seria consultarilor anuntate de Administratia Prezidentiala.Seful statului se intalneste cu partenerii de dialog social din zona educatiei si cu reprezentantii organizatiilor neguvernamentale.Intalnirile vizeaza, potrivit Administratiei Prezidentiale, "realizarea unui consens social si politic, care sa garanteze implementarea si asumarea transpartinica" a programului "Romania Educata".Luni, presedintele Klaus Iohannis a avut consultari cu liderii coalitiei de guvernare.Au participat Ludovic Orban Kelemen Hunor , dar si premierul Florin Citu si ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu "Acum e si o aliniere de stele pentru ca avem o majoritate in Parlament care permite si punerea in practica a acestor proiecte. Eu am constatat multe similaritati intre concluziile acestor consultari extinse (...) cu idei pe care noi le-am cules in campania electorala si le-a pus in Programul de guvernare", a declarat Dacian Ciolos, la finalul intalnirii.La randul sau, Dan Barna a declarat: "Este o fereastra de oportunitate (...) in care statul are si resursa de program, si sustinerea in Parlament si Guvern astfel incat reforma in educatie sa devina realitate".Si vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR , a avut o reactie la finalul intrunirii."Invatamantul trebuie sa fie flexibil, trebuie sa se adapteze provocarilor viitorului, deoarece sistemul actual este bazat inca pe cerintele secolului XX", a transmis vicepremierul Kelemen Hunor.Marti, seful statului s-a intalnit cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, dar si cu membri Comisiilor de de Invatamant.