PSD conduce in intentia de vot, cu 12 procente in fata PNL. Cum se raporteaza romanii la campania de vaccinare SONDAJ

Pe locul 2 se pozitioneaza presedintele PSD Marcel Ciolacu , cu 26%, iar locul 3 este ocupat de premierul Florin Citu . Urmeaza presedintele AUR George Simion , si presedintele PNL In ceea ce priveste intentia de vot, la intrebarea "Daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare, dumneavoastra cu ce partid ati vota?", 34% dintre participantii la sondaj au raspuns PSD, 22% PNL, 14% USR si 12% AUR.Romanii chestionati au avut de raspuns si la intrebari legate de vaccinarea impotriva COVID-19. 38% dintre participantii la studiu spun ca se vor vaccina, in timp ce 16% au raspuns ca probabil se vor vaccina, dar mai asteapta, iar 11% au raspuns ca nu se vor vaccina niciodata.In ceea ce priveste campania de vaccinare, 56% dintre respondenti spun ca se desfasoara "mai degaba rau", iar 35% spun ca se desfasoara "mai degraba bine".Reprezentantii CURS au publicat si metodologia de realizare a sondajului:- Universul de esantionare: populatia adulta rezidenta din Romania, in varsta 18 ani si pesteVolumul esantionului: 1067 respondenti, votanti in varsta de 18 ani si peste- Tipul esantionului: probabilist, multistadial, stratificat- Marja maxima de eroare la nivelul intregului esantion: +/-3% la un nivel de incredere de 95%- Metoda de culegere a datelor: fata-in-fata, la domiciliul respondentilor- Validarea esantionului: s-a realizat pe baza ultimelor date INS- Datele sunt ponderate- Perioada de realizare: 11 - 18 iunie, 2021