Senatorii au votat pentru cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii cu 20%

Senatul a adoptat, miercuri, in plen, cu amendamente , OUG 123/2020 care vizeaza cresterea etapizata a alocatiilor de stat pentru copii, ca urmare a reexaminarii solicitate de presedintele Klaus Iohannis.S-au inregistrat 75 de voturi "pentru" si 56 "impotriva".Comisiile juridica si de munca ale Senatului au acordat, miercuri, raport de admitere cererii de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis pentru reexaminarea Legii de respingere a OUG 123/2020 si au propus plenului o lege de admitere a Ordonantei.Senatul este prima Camera sesizata pentru reexaminarea acestei ordonante.In cererea de reexaminare, seful statului arata ca, prin aceasta ordonanta , Guvernul a stabilit o aplicare treptata a majorarii alocatiilor impuse de Parlament prin Legea 14/2020 privind aprobarea OUG 9/2019, identificand resursele necesare acordarii de la 1 august 2020 a unei cresteri de 20% din marirea preconizata, cuantum de natura sa poata fi acoperit prin efortul financiar al statului in contextul actual.Pe 19 august, Camera Deputatilor a respins, in calitate de for decizional, Ordonanta 123/2020, care modifica si completeaza articolul 3 din Legea 61/1993, in scopul majorarii graduale a cuantumului alocatiei pentru copii.Potrivit actului normativ, majorarea graduala a cuantumului alocatiei pentru copii ar avea loc astfel: "majorarea cu cate 20% din diferenta dintre cuantumul prevazut de Legea nr. 14/2020 si cuantumul acordat in iulie 2020, respectiv dintre 300 lei si 156 lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si dintre 600 de lei si 311 lei pentru copiii cu handicap cu varsta intre 2 si 18 ani, precum si pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani; majorarea se aplica incepand cu drepturile lunii august 2020, iar pentru perioada 2021 - 2022 de doua ori pe an, de la 1 ianuarie si de la 1 iulie a fiecarui an; din 2023 se propune continuarea procesului de majorare a cuantumului alocatiei cu rata medie a inflatiei anuale".Guvernul a atacat la CCR acest act normativ, insa Curtea a respins sesizarea.CITESTE SI: Situatie aberanta: Proiectul de autostrada Comarnic-Brasov, unul dintre cele mai vehiculate planuri de infrastructura, nici macar nu exista. Ministrul Transporturilor: Am gasit niste schite din 2005