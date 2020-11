Solistul trupei Taxi ii cere lui Klaus Iohannis sa instituie carantina nationala: "Daca au reusit irlandezii, om reusi si noi, ca n-om fi mai prosti"

Replica acida pentru Bittman

Artistul invoca modelul adoptat de alte tari, de a institui carantina nationala de timpuriu, ca masura imediata la cresterea cazurilor de infectare cu COVID-19, in locul unor reguli "mai blande".Noi masuri vor intra in vigoare incepand de luni pe teritoriul Romaniei, odata cu carantina partiala. Liderul trupei Taxi insa ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa ia masuri mai dure impotriva pandemiei. Artistul da ca exemplu modele adoptate in strainatate, precum Irlanda, tara care ar fi reusit prin carantina sa readuca situatia sub control, dupa ce numarul cazurilor crescuse anterior."Domnule Iohannis,Avand in vedere evolutia infectarilor si a deceselor este evident faptul ca ne paste o carantina nationala. Mai devreme sau mai tarziu. Si daca tot o sa fie, nu credeti c-ar fi bine sa fie mai devreme? De exemplu, de maine?Irlandezii sunt in carantina de doua saptamani si deja rata de transmitere a virusului a scazut la 0,9. Daca au reusit ei, om reusi si noi, ca n-om fi mai prosti. Si poate o sa fie mai bine la-nceputul lui decembrie. Si poate o sa ne bucuram cu totii de sarbatori. De toate.Stiu ca va intereseaza Mos Nicolae, domnule Iohannis. Si pe mine. Foarte mult. Dar ma intereseaza si Mos Craciun."La sfarsitul lunii trecute, Dan Teodorescu a oferit o replica in versuri adresata solistului de la Holograf Dan Bittman , dupa o serie de declaratii in spatiul public, dar si tuturor militantilor impotriva mastii de protectie si a masurilor sanitare. Solistul trupei Taxi a compus versuri acide, adresate persoanelor ce au criticat masurile de prevenire a infectarii cu SARS-CoV-2, iar printre acestia se numara si colegul sau de breasla, solistul de la Holograf.Versurile fac referire, asa cum a precizat si artistul pe retele sociale la persoanele care refuza sa poarte masca si privesc pandemia de COVID-19 drept o conspiratie:"Esti destept si stii ca nu-i nicio pandemie;Mortii sunt facuti din pix, la misto, se stie.Dar problema e ca nu-s toti destepti ca tine.Tara e plina de prosti (foarte prosti) ca mine.De-asta te rugam, in cor, sa porti si tu masca.Ce sa-i faci, atata poate mintea noastra flasca.Dar daca tot esti destept, hai, ma, fii si bun!Mai ales ca nu e mult pana la Craciun.Fa o fapta buna, pentru prosti, de sarbatori:Poarta masca! Iti vom fi recunoscatori.De vei fi privit, de un alt destept, cu sila,Zi-i ca te-a rugat un prost si ca ti-a fost mila.Nu-ncerca sa ne explici, ca e inutil;Suntem prosti; nu merge nici direct, nici subtil.Nu te mai certa cu noi, ca te afecteaza.Pan' la urma, stii cum e: cel destept cedeaza", a scris Dan Teodorescu pe contul sau de Facebook