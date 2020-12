Toate calculele pentru viitorul Guvern. Ce majoritati parlamentare se pot forma si ce carte poate juca presedintele Klaus Iohannis

In urma alegerilor din 6 decembrie, rezultatele finale sunt:

In baza rezultatelor obtinute la parlamentarele din 6 decembrie, impartirea mandatelor in Parlament, in functie de partide, este urmatoarea:

Tensiunile negocierilor au aparut intre USR/PLUS si PNL, dupa ce formatiunile politice nu au reusit sa se puna de acord nici asupra propunerii pentru viitorul premier , nici asupra functiilor de presedinte pentru cele doua camere parlamentare.Surse politice arata ca, luni, la consultarile cu seful statului, USR/PLUS va merge cu varianta Dacian Ciolos , ca propunere de prim-ministru, iar liberalii il vor sustine pe Florin Citu , nume deja anuntat de PNL.Si PSD a anuntat ca va merge la consultarile cu presedintele Iohannis cu o propunere de premier, medicul Alexandru Rafila , care a castigat, la alegerile din 6 decembrie, un post de parlamentar pe listele social-democratilor.Varianta propusa de PSD, greu de trecut si la votul in Parlament, nu ar fi, insa, dorita nici de presedintele Klaus Iohannis, care a precizat ca PSD trebuie sa ramana in opozitie UDMR se afla, in acest moment, in negocieri cu USR/PLUS si PNL, scotand din calcul, cel putin deocamdata, o alianta de guvernare cu PSD si AUR In ceea ce priveste AUR, partidul condus de George Simion a spus ca nu va sustine niciun guvern al celorlalte formatiuni politice, dar va merge la consultarile de la Cotroceni cu propria propunere de premier - Calin Georgescu.Alte scenarii care se vehiculeaza, insa cu mai putine sanse de a se concretiza, sunt: PNL sa joace cartea unui guvern minoritar, avandu-l pe Florin Citu premier. Dar aceasta varianta ar presupune o negociere foarte complicata intre Ludovic Orban si parlamentari ai PSD si AUR In eventualitatea in care Guvernul Citu nu ar trece de vot, in aceasta formula, consultarile cu presedintele Klaus Iohannis se vor relua.Un scenariu vehiculat este, in acest caz, desemnarea de catre seful statului a lui Nicolae Ciuca , actualul premier interimar. Varianta cu Ciuca premier ar putea fi sustinuta si de PSD, pentru evitarea unei crize politice majore, mai ales in contextul pandemiei de COVID-19.Ipoteza in care Nicolae Ciuca ar fi desemnat premier a starnit deja o serie de reactii critice in spatiul public, motivatia fiind faptul ca Ciuca este militar si nu ar fi potrivit pentru a conduce Executivul.Pe de alta parte, exista si voci care sustin ca tocmai experienta militara si organizatorica a generalului Ciuca ar fi potrivita pentru ca Romania sa depaseasca perioada critica provocata de pandemia de COVID-19.Pe de alta parte, functia-cheie pentru care s-au si blocat negocierile intre PNL si USR/PLUS este cea de presedinte al Camerei Deputatilor, ravnita atat de Ludovic Orban, cat si de Dan Barna. PSD - 1.732.289 de voturi (29,32%), PNL - 1.511.227 de voturi (25,58%), Alianta USR PLUS a primit 936.864 de voturi (15,86%), Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) - 541.938 de voturi (9,17%), Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR) - 348.262 de voturi (5,89%).PSD - 1.705.786 de voturi (28,90%), PNL - 1.486.402 voturi (25,18%), Alianta USR PLUS - 906.965 de voturi (15,37%), Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) - 535.831 de voturi (9,08%), Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR) - 339.030 de voturi (5,74%).In acest an, numarul mandatelor parlamentare este 466, cu unul mai mult decat in legislativul precedent, dupa ce in Parlament a intrat cu un parlamentar mai mult din partea minoritatilor (18, in loc de 17).PSD - 157 de parlamentari PNL - 134 de parlamentareUSR PLUS- 80 de parlamentariAUR- 47 de parlamentariUDMR - 30 de parlamentariMinoritati - 18 parlamentariPentru investirea unui nou guvern, este nevoie de 234 de voturi in Parlament.Cum arata situatia la Camera Deputatilor?Impartirea mandatelor de deputat , in functie de partide:PSD-110 deputatiPNL - 93 de deputatiUSRPLUS- 55 de deputatiAUR - 33 de deputatiUDMR - 21 de deputatiMinoritati - 18 deputatiIn ceea ce priveste Camera Deputatilor, majoritatea necesara este de 165, numar care, conform legii, asigura votarea presedintelui Camerei, dar si trecerea unor legi organice.PSD-47 de senatoriPNL-41 de senatoriUSRPLUS -25 de senatoriAUR -14 senatoriUDMR - 9 senatori.