USR saluta decizia presedintelui Iohannis de a ataca la CCR legea privind educatia sanitara in scoli

"Parlamentarii USR i-au solicitat presedintelui, printr-o scrisoare deschisa adresata la inceputul lunii iunie, sa trimita legea spre reexaminare in Parlament, pentru ca prevederile nocive, care aduceau atingere dreptului constitutional la invatatura al elevilor, sa nu intre in vigoare. Presedintele a preferat sa atace legea la Curtea Constitutionala si suntem optimisti ca judecatorii CCR vor impartasi opinia noastra potrivit careia accesul la educatie al copilului nu trebuie limitat", arata USR, miercuri, intr-o postare pe Facebook Conform sursei citate, in Romania, "tara cu cele mai multe mame minore din UE", sunt necesare programe de educatie pentru sanatate, "nu doar pe hartie, cum s-a facut" din 2004 incoace. "In ultimii 16 ani, de cand astfel de cursuri au devenit posibile prin lege, doar 6% dintre elevii din scolile din Romania au avut acces la ele", precizeaza USR.Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale a Romaniei o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ care modifica si completeaza Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.Legea prevede ca in scoli se vor derula, cu acordul scris al parintilor sau al reprezentantilor legali ai copiilor, programe de educatie pentru viata, inclusiv de educatie sanitara, pentru prevenirea contractarii bolilor cu transmitere sexuala si a graviditatii minorelor.Seful statului indica faptul ca modificarile efectuate de deputati au un obiect de reglementare complet diferit fata de cel avut in vedere de initiator si, implicit, de Senat, incalcandu-se prevederile Constitutiei referitoare la competenta Camerei decizionale in procedura legislativa.Pe 5 iunie, parlamentarii USR i-au cerut presedintelui Iohannis, intr-o scrisoare, sa nu promulge modificarea Legii educatiei referitoare la educatia sexuala, votata de Parlament pe 3 iunie.