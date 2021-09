Valeriu Stoica, despre criza politică și soluția lui Iohannis: „Cîțu e terminat ca prim-ministru. Congresul PNL trebuie să aleagă un alt lider peste noapte”

Soluția pentru depășirea crizei

„În calitate de alegător și cetățean, sunt foarte dezamăgit. Pentru că după opt ani în care am avut tulburări politice create de PSD , din 2012 până în 2020, astrele au intrat în conjuncție: președinte, guvern, majoritate parlamentară. Pe lângă asta, România are șansa de a beneficia de un buget european foarte generos, care poate să fie o rampă de relansare economică.Și ce vedem după șapte luni de la instalarea guvernului Cîțu? Ceea ce ne înșală toate așteptările și toate speranțele. Vedem că stă să explodeze cursul leului, vedem că factura la energie pentru toți cetățenii și antreprenori este din ce în ce mai greu de suportat – toate astea pentru că s-a produs o sarabandă a erorilor.S-au comis cinci erori grave care au generat această criză.Prima eroare: există un anumit echilibru între instituțiile statului, inclusiv în cele care au atribuții judiciare. Pentru ca Ministerul Public să funcționeze bine este nevoie de mai mulți factori care să colaboreze: este vorba de procurorul general, ministrul Justiției, Secția pentru procurori din CSM și președintele României. Fără un echilibru și un acord fin între aceste structuri orice contradicție naște crize. Din păcate ministrul Stelian Ion nu a înțeles ce înseamnă acest acord fin. A avut o inițiativă personală, sub un slogan generos – lupta împotriva corupției – și daca nu ști cum să impui o reformă instituțională, efectul este invers. Și care a fost eroarea? A ignorat rolul procurorului general și a distribuit puterea către procurorii CSM și l-a ignorat pe președinte. Să nu uităm că președintele a mai fost pus în situația asta de un alt ministru: Tudorel Toader . E greu de înțeles pentru președinte, să vadă că există o încercare de golire a atribuțiilor sale.A doua eroare este cea comisă de Florin Cîțu. La fel de mare, poate chiar mai mare. Nu poți invoca doar proceduri ministeriale pentru revocarea unui ministru. Florin Cîțu a fost la al doilea act de cezarism, fără legiuni în spate și cu Cezar pe celălalt mal al râului. Dacă procedezi așa nu trebuie să miri că ajungi în situațiile astea.A treia eroare mare a fost comisă de USRPLUS. Dacă voiau să protesteze singura opțiune era demisia. Să ne aducem aminte de criza provocată în guvernul Ciorbea de demisia lui Traian Băsescu în urma căreia PD a ieșit de la guvernare. Nu a făcut moțiune împotriva miniștrilor proprii. Au zis că ies de la guvernare și revin doar dacă pleacă Ciorbea. Și atunci, președintele Emil Constantinescu a refuzat această idee. Nu a vrut să dea satisfacție PD-ului. Și cum a mers înainte. Timp de 3 luni, sufocat, era să se înece și să piardă orice șansă de reformă. După trei luni președintele Constantinescu a înțeles că soluția este să renunțe la Ciorbea. Singura cale să refacă coaliția de guvernare.A patra eroare a fost comisă de PNL, pentru că în loc să înțeleagă ce se întâmplă, să înțeleagă că mandatul lui Cîțu este terminat ca prim-ministru, Cîțu nu mai are nicio șansă ca premier în România, poate să mai rămână 1,2 luni – dar asta să se scufunde corabia cu tot cu premier și cu tot cu România. Eroarea făcută de PNL este că s-a pus în spatele lui Florin Cîțu și a spus că „noi nu dăm înapoi”. A răspuns unui gest imatur al USR cu un alt gest imatur.A cincea eroare a fost făcută de președinte. Are o răspundere mare în această criză. Pentru că dacă Stelian Ion are scuza că nu are experiența instituțională, dacă PNL a avut o criză de orgoliu, să spunem, președintele trebuie să fie lucid și să vadă la rece care sunt soluțiile. Mai întâi faptul că a sprijinit actul de cezarism, al doilea al lui Cîțu, nu a fost o decizie înțeleaptă. Noi știm că a premierul a fost sprijinit în această decizie. Când premierul trimite un act de revocare nu se acceptă într-o oră, două, așa cum s-a întâmplat în ambele situații”, a declarat la DIGI24 fostul președinte al PNL și fost ministru al Justiției, Valeriu Stoica.Acesta este de părere că președintele Iohannis are cheia rezolvării acestei crize.„Există o singură cheie. Să cheme la masa discuțiilor și PNL și USR PLUS. Să spună clar că s-a încheiat mandatul lui Florin Cîțu , și să caute un alt prim-ministru.Congresul PNL din 25 septembrie este un impediment major, însă nu e insurmontabil. Am trăit multe precedente de criză și am văzut ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, la congres. Vă dau două exemple, cum a fost ales Andrei Marga , președinte al PNȚCD – peste noapte; cum a fost ales Victor Ponta președintele PSD în 2009, când Geoană era candidatul principal – peste noapte. PNL poate să facă același lucru. Se va spune că nu se mai poate că s-au depus candidaturile și a expirat termenul. Însă congresul este cel care face legea în partid. Dacă la congres se decide că se poate înscrie în competiție se poate face acest lucru.