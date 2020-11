VIDEO Iohannis: Suntem al doilea producator de gaze in UE, insa jumatate din gospodarii sunt incalzite pe lemne

"Romanii trebuie sa beneficieze cu adevarat de resursele pe care tara noastra le are", a spus presedintele.El a felicitat compania Transgaz pentru finalizarea "celui mai ambitios proiect din domeniul energiei", referindu-se la gazoductul BRUA, proiect realizat si cu fonduri europene.Seful statului a mai spus ca acesta este un obiectiv "extrem de important pentru Romania", iar realizarea proiectului e o confirmare ca Transgaz este o companie matura, aflata pe drumul dezvoltarii pe scara regionala.In acest fel, a adaugat presedintele, Romania isi dovedeste capacitatea de a valorifica in mod corect pozitia geostrategica si ca se apropie de statutul de hub energetic regional.Presedintele Klaus Iohannis viziteaza, sambata, in judetul Caras-Severin, Statia de comprimare gaze naturale Jupa, cu ocazia finalizarii lucrarilor la prima faza a gazoductului BRUA.Proiectul BRUA are drept obiectiv asigurarea accesului la noi surse de gaze, precum si facilitarea transportului de gaz caspic catre pietele din Europa Centrala si de Est.