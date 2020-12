VIDEO Presedintele Iohannis, mesaj de Anul Nou: "Reintoarcerea la normalitatea care ne lipseste e tot mai aproape"

"Dragi romani, ne aflam la finalul unui an extrem de dificil, in care viata noastra a fost schimbata radical de o pandemie fara precedent. Va multumesc pentru responsabilitatea de care ati dat dovada si pentru implicarea in efortul comun de a limita raspandirea acestui teribil virus si de a-i proteja pe semenii nostri.Din pacate, prea multi oameni au pierdut lupta cu boala si gandurile mele se indreapta acum si catre familiile indoliate", afirma Iohannis.Un mesaj special de apreciere si recunostinta transmite seful statului medicilor si personalului medical care au muncit pana la epuizare si continua sa o faca pentru a salva vieti."Privim spre noul an cu multa speranta si incredere ca vom trece cu bine peste aceasta grea incercare. Reintoarcerea la normalitatea care ne lipseste tuturor este tot mai aproape, dar depinde de fiecare dintre noi sa continuam sa fim responsabili pentru ca acest obiectiv al nostru sa devina realitate cat mai curand.Va doresc tuturor multa sanatate si un An Nou fericit! La multi ani!", spune presedintele in mesajul postat pe pagina sa de Facebook