Politologul Vladimir Tismăneanu îi cere președintelui Iohannis demiterea lui Cîțu. „Ieșiți demn în arenă și încercați să stingeți focul”

„Ar fi fost salutar si bine daca USR PLUS actiona decis si decisiv inca din momentul in care micro-bonapartele turbat l-a demis pe Vlad Voiculescu . Dar e salutar si bine ca au facut-o acum. Citu a descoperit acum "valoarea dialogului'. Omul e incarnarea obscenitatii politice. Citu-n fruntea guvernului inseamna ca pestele va continua sa se imputa. Vorba d-lui Iohannis (adresata USR PLUS), iremediabil.Singura modalitate de a depasi criza si de revenire in guvern a ministrilor demisionari USR PLUS este demisia sau demiterea lui Citu. Se aude, d-le Iohannis? Ati fost unul dintre instigatori. Iesiti demn in arena si incercati sa stingeti focul. Asa procedeaza un om de stat responsabil”, a scris pe Facebook profesorul Tismăneanu.