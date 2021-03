Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care permite angajarea pe posturi vacante in institutiile si autoritatile publice

Ordonanta are ca obiect de reglementare instituirea, prin derogare de la dispozitiile art. 27 alin.(3) din Legea 55/2020, a posibilitatii desfasurarii, pe durata starii de alerta, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al celorlalte instante judecatoresti, al parchetelor si din sistemul de probatiune, precum si pentru ocuparea posturilor vacante de specialitate din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei. Actul normativ a fost modificat in Camera Deputatilor."Prin derogare de la dispozitiile art. 27 alin.(3) din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, pe o perioada de 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, se pot desfasura concursurile pentru ocuparea posturilor si functiilor vacante si temporar vacante din cadrul institutiilor si autoritatilor publice, cu incadrare in sumele aprobate in buget pentru anul 2021", prevede textul legii.