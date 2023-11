De ce e mai bun Iohannis ca Ponta: "Neamtul a facut planton si de garda"

Primii doi candidati la prezidentiale, asa cum sunt ei acum clasati in sondajele de opinie, Victor Ponta si Klaus Iohannis, sunt diferiti intr-un punct esential, in opinia deputatului PDL Cezar Preda: Doar unul a facut Armata!

"Romanii nu au ajuns in stadiul in care sa-si voteze presedinte un om care a fugit de Armata. Ponta a fugit zece ani de Armata. Il cautau sa-l ia in Armata si el era prin gara pe la Paris, iar neamtul a facut planton si de garda si a jurat credinta sub drapelul nostru, in timp ce marele roman care face marea Unire fugea de Armata", a acuzat Cezar Preda, care a sustinut miercuri o conferinta de presa, la Buzau, relateaza Mediafax.

In acelasi context, deputatul PDL este revoltat de migratia primarilor din partidul sau catre Putere, odata cu intrarea in vigoare a ordonantei date de Guvernul Ponta, care le permite alesilor locali sa isi paraseasca partidul, fara sa isi piarda mandatele.

Efectul ordonantei privind migratia primarilor: In Buzau 72 din 87 de edili sunt din PSD

PNL a ramas, in judetul Buzau, cu opt primari din 26, iar PDL cu 7 din 13, in timp ce PSD are 72 de edili dintr-un total de 87.

In cazul in care alegerile prezidentiale vor fi pierdute de candidatul ACL, Cezar Preda vrea sa inceapa in 2015 reconstructia PDL in judetul Buzau.

"Daca se intampla ceva, Doamne fereste, eu am plecat si ma intorc pe 1 ianuarie sa vad care primari nu si-au primit banii de la PSD, care mai vrea sa faca politica in PDL si o sa incep reconstructia PDL. Nu o sa mor, nu o sa-mi dau ochii peste cap, nu o sa plang la televizor", a spus Preda.