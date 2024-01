Iohannis trebuie "sa se lase dezbracat". Erau consternati, livizi dupa ce au vazut rezultatul Interviu video

Am fost surprinsi de gesturi pe care nu le-am contracarat cum trebuia si categoric am muncit mai putin decat trebuia. Aceasta este explicatia secretarului general al PNL, Marian Petrache, seful campaniei lui Klaus Iohannis din partea liberala, pentru scorul sub asteptari obtinut de candidatul ACL in unele judete.

Intr-un interviu acordat Ziare.com, Marian Petrache a acuzat efectul devastator al unei "fituici otravite" asupra votului pensionarilor: "cel care oficial iti aduce pensia luna de luna iti da o hartie in care ti se spune ca Iohannis taie pensiile".

Marian Petrache sustine ca ACL este pregatita sa preia guvernarea din 2015 si a explicat ce intelege prin "coabitare 100%" intre Ioahnnis si Ponta.

"Trebuie sa ne luptam sa convingem jumatate din Romania ca nu este adevarata nici povestea cu pensiile, nici cuponul nu vine de la Ponta, ci de la UE si indiferent cine e la guvernare romanii cu situatie precara il vor primi. Voturile se iau creand un sentiment. PSD, jenant, a venit cu sentimentul fricii", a aratat Marian Petrache.

Sunteti multumit de scorul lui Klaus Iohannis in primul tur?

Ne-am atins prima parte a obiectivului, sa obtina un scor cu 3 in fata. Din pacate, a facut si Victor Ponta putin, putin peste 40%.

Ads

A performat masinaria electorala a ACL?

Masinaria a mers peste 80%. Daca aveam mai multe date in timpul jocului, am fi luat un rezultat mai bun. Si eu am fost surprins.

Ce inseamna mai multe date?

In ultimele 10 zile a aparut acea fituica otravita - Klaus Iohannis taie pensiile. N-am realizat care va fi efectul ei. Abia cand am stat de vorba dupa primul tur cu primarii si presedintii de organizatii si filiale, am realizat ce impact a avut. Aceste fituici au fost date de postasi in mana pensionarului. Deci cel care oficial iti aduce pensia luna de luna iti da o hartie in care ti se spune ca Iohannis taie pensiile. Ce poate fi mai oficial decat acest gest?

Si, totusi, sunt zone liberale in care ati pierdut dur, cu scoruri mult sub cele de la europarlamentare. Va dau exemplu Calarasi, cu 35% in mai si 27% acum. Ati pierdut si in Ilfov, la dvs acasa.

Ads

Il cunosc bine pe Raducu Filipescu si n-ar fi corect sa credem ca a fost tradare sau macar non-combat. Dl Motreanu e deputat de Calarasi, amandoi erau consternati, livizi, dupa ce au vazut rezultatul.

Si ce explicatie aveti totusi dincolo de "fituica otravita"?

Explicatiile sunt combinate. Am fost surprinsi de gesturi pe care nu le-am contracarat cum trebuia si categoric munca mai putina. Am muncit mai putin decat trebuia. Si in Ilfov. Am avut o discutie cu primarii cand am acceptat sa fiu secretar general si i-am intrebat: sa fac pasul? Pentru ca tin foarte mult la aceasta organizatie, una dintre cele mai puternice din tara si nu vreau sa o distrug. Mi-au raspuns: da. Poate ca si lipsa mea in aceasta campanie...

Nu ati constatat si cazuri de tradare sau macar de non-combat?

Daca as vrea sa fac pe interesantul as spune: da, au fost cazuri de non combat, de tradare. E greu sa spui asa ceva, cunoscandu-mi colegii. Categoric putem lua mai mult in sud si in Moldova.

Ads

Si in Bucuresti? Dl Rares Manescu nu putea scoate mai mult?

Dupa cum ati vazut, in Bucuresti, 12% au avut si Monica Macovei, si Calin Popescu Tariceanu. Rezultatele in Bucuresti pot fi masurate abia acum, in turul al doilea.

Cu dl Tariceanu nu e mai complicata situatia, avand in vedere ca dl Ponta l-a pus in capul listei de posibili premieri?

Nu va inchipuiti ca PSD, un partid asa de hraparet, va ceda cuiva functia de prim- ministru! Mi-e greu sa cred. Gestul aduce a disperare. Sa propui functia de premier unui om care a luat 5% si pe care il calcai in picioare acum cativa ani, ca sa fiu elegant, pe motiv ca vrei sa refaci USL, ca poporul a votat USL... Ma scuzati!

Ads

Dar nu va temeti ca ar putea exista unii liberali care sa fie atrasi de mirajul puterii pe care il ofera dl Tariceanu si ar putea defecta?

Eu cred ca romanii trebuie sa hotarasca ce vor. I-am spus lui Klaus Iohannis ca are un avantaj major in fata competitorului - este presedintele de care are nevoie Romania. Noi nu-l alegem doar pe Ponta daca ajunge presedinte. Alegem si tot ce e in spatele lui. Ponta nu e un om liber, nu face ce vrea el. Din pacate. Klaus e un om liber, fara obligatii. Nu are obligatii nici la partid, nici in alta parte si dovada e saracia campaniei noastre.

Si, totusi, dvs spuneati in urma cu apoximativ o luna ca dl Iohannis ar fi gata sa coabiteze 100% cu dl Ponta.

Un presedinte trebuie sa fie o personalitate puternica, sa reprezinte o instanta morala, sa dea garantie societatii ca tara se dezvolta normal. Cand am spus ca dl Iohannis poate coabita 100% cu dl Ponta, am spus ca e genul de om care are atata putere incat e capabil sa-si impuna punctul de vedere, indiferent de interlocutor. Viata ne poate pune in situatii diferite.

Ads

Ce se intampla daca Romania are un presedinte de un fel si un prim ministru de alt fel? Sa traim ce am trait in ultimii 9 ani? Klaus Iohannis e omul care aplica in litera si spiritul ei Constitutia.

Dar tot dvs spuneati recent ca ACL nu e pregatita sa preia guvernarea. Tot nepregatita este?

Ca sa dam un semn ca putem sa guvernam am avut deja o intalnire acum 10 zile cu echipele de pregatire a programului de guvernare. Mi-aduc aminte ca am fost intrebat atunci daca in acel moment eram pregatiti si am spus "acum, in momentul asta, nu, dar pana in decembrie, da". Se implineste termenul la care PNL mare trece de toate etapele din tribunal. Noi am facut fuziunea, dar fiecare partid avea un draft de program de guvernare, nu am avut timp sa le punem de acord. In sensul acesta am vorbit.

Deci este sau nu acum ACL gata sa guverneze? Urmatorul obiectiv va fi preluarea guvernarii?

Categoric. Acesta este obiectivul oricarui partid.

In 2016?

Nu, acum in 2015. ACL e pregatita sa guverneze.

Si va veti mobiliza in aceasta directie dupa eventuala victorie a dlui Iohannis?

Categoric. A ramas ca trei oameni din ACL in frunte cu dl Predoiu sa compileze cele doua programe.

Cine va fi premier?

Dl Predoiu va fi premier din partea PNL.

Si cine va stabili ministrii?

Eu am o problema cu guvernarea. De prea multe ori dupa 1990 niste oameni au cerut votul cetatenilor promitand cate in luna si in stele si pe urma au ajuns niste baieti pe scaunele ministeriale si au uitat ce au promis.

Si cum veti face sa nu se repete?

Avem o sansa unica, putem considera ca e un partid nou, la inceput de drum, stabilim reguli astfel incat toti cei din partid, dar si cetatenii sa fie multumiti cu ceea ce se intampla.

Daca preluati puterea, garantati libertatea deplina a DNA si a Justitiei in general?

Am spus de atatea ori acest lucru incat nici nu s-ar putea altfel.

Si independenta ANI? Aici ar putea exista niste resentimente.

In privinta ANI trebuie sa existe lucruri care sa nu fie interpretabile. In lege se spune, pe buna dreptate, ca un primar nu poate fi membru in CA al unei societati de interes local, dar trebuie sa definim mai bine societatile locale, regionale. Daca nu erau interpretari, sunt convins ca primarul facea ce spunea legea. Cat de fraier sa fii sa scrie in lege ca nu e voie sa faci parte din CA si tu sa faci parte? Pentru ce? Care e avantajul, ca nu e platit?

Noul PNL a depasit toate procedurile, spuneti. Totusi alegerile au aratat ca masinaria PDL a functionat mai bine decat a PNL. Exista o fisura pe zona asta, exista o tensiune intre cele doua componente?

10 ani am fost pe baricade diferite. Categoric ca sunt probleme in organizatii, au fost oameni care au candidat pentru aceeasi functie. Nu poti sa stergi tot ce a fost cu buretele. Dar sa nu uitam ca aiba acum dreapta are un partid care se poate bate de la egal la egal cu stanga.

Dl Ponta a propus patru dezbateri la TV, dl Iohannis a propus una la Universitatea de Vest. Sa nu ramanem cumva fara niciuna. Cum ajungeti la un numitor comun?

Daca dl Ponta era hotarat sa aiba o dezbatere, ar fi pus staff-ul de campanie sa discute cu staff-ul dlui Iohannis toate conditiile, pregateau intalnirea in mod civilizat si o faceau. Faptul ca a stabilit patru televiziuni si temele arata ca, de fapt, fuge de dezbatere.

Dar daca nu a facut dl Ponta primul pas, dvs l-ati facut? Ati contactat staff-ul dlui Ponta cu o propunere concreta de dezbatere?

Pana ieri (miercuri - n.red.), nu.

Daca nici dvs n-ati facut un pas catre ei, sa inteleg ca nimeni nu doreste prea mult aceasta dezbatere?

Klaus Iohannis si-o doreste.

Ce credeti ca trebuie sa faca dl Iohannis pentru a castiga?

Eu cred ca romanii ar trebui sa fie interesati de aceasta campanie, trebuie sa facem presiune pe candidati sa-i descoperim cat mai mult. Klaus Iohannis, ca sa folosesc o expresie a dlui Basescu, trebuie "sa se lase dezbracat". Sa se lase cunoscut mai bine, astfel ca romanii sa stie ce aleg.

Daca va castiga dl Ponta, nu va temeti ca fuziunea PNL-PDL ar putea sa cada si sa se refaca USL?

Nu va castiga dl Ponta si nu mi-e teama. Fuziunea e realizata 100%, e posibil ca unii sa paraseasca partidul, dar partidul asta e. PDL nu mai exista.

Si din noul PNL nu vedeti riscul unei migratii masive in directia PSD daca invinge Victor Ponta?

N-am simtit la colegii mei acest lucru si nu cred.

Ce va aparea in 16 noiembrie la ora 21 pe ecranele televizoarelor?

51% Iohannis - 49% Ponta. Era bine sa fie un scor mai mare, dar trebuie sa ne luptam sa convingem jumatate din Romania ca nu este adevarata nici povestea cu pensiile, nici cuponul nu vine de la Ponta, ci de la UE si indiferent cine e la guvernare romanii cu situatie precara il vor primi. Voturile se iau creand un sentiment. PSD, jenant, a venit cu sentimentul fricii.

Si ACL cu ce sentiment vine?

Incredere si optimism.

Ads