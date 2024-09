PNL o reclama pe Vasilescu dupa ce a zis ca Iohannis "se vede sef de lagar". Consiliul Discriminarii, ingrijorat de "discursul de ura" din campanie

Atacurile din campania electorala pentru alegerile prezidentiale vor ajunge pe masa Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). PNL a anuntat ca o reclama pe Olguta Vasilescu, sefa de campanie a Vioricai Dancila, dupa ce a spus ca Klaus Iohannis "se vede sef de lagar", comparandu-i pe social-democrati cu evreii persecutati de nazisti.

Cel care a facut anuntul a fost Rares Bogdan, europarlamentar si prim-vicepresedinte PNL.

"Poti scoate un om din PRM, dar nu poti scoate PRM din om. PRM este cunoscut ca partid cu pozitii xenofobe. Din cand in cand revine la retorica aceea care a facut-o cunsocuta in Romania. Cei din PSD incearca sa activeze frica in randul alegatorilor si atunci folosesc aceasta retorica periculoasa, il prezinta pe presedinte ca pe un om care va face rau oamenilor.

E o neintelegere a ceea ce inseamna aceasta tara. Romania exista ca natiune, pentru ca in interiorul acestui popor minunat sunt etnici care au adus prin contributia lor un plus Romaniei. Olguta Vasilescu nu intelege sau se face ca nu intelege sau incearca sa presare frica, ura, printre votanti pentru a-i radicaliza si ostiliza.

Vom depune plangere. Vorbim de un etnic german votat de patru ori de sibieni, de romani acum 5 ani, in urma cu o saptamana de 3,7 milioane de romani, recunoscut de acest popor. Nu poti sa vii la nesfarsit sa strecori ura de rasa intr-o societate care trebuie sa se europenizeze.

Nu e prima data cand folosesc ideea de etnic german, etnic sas in incercarea de a-l pozitiona intr-o istorie care a trecut de 75 de ani - o alta epoca, o alta zona din Europa. Astfel de afirmatii creeaza o problema la nivelul statului roman cu cel german. Sunt convins ca ambasadorul Germaniei va reactiona. E o bataie de joc pe care o aduce si comunitatii evreiesti, care a trecut printr-o tragedie cumplita", a declarat, la Digi24, Rares Bogdan.

Contactat de acelasi post de televiziune, presedintele CNCD Csaba Asztalos s-a declarat ingrijorat de "discursul de ura" din aceasta campanie, aratand ca au existat mai multe sesizari.

"Avem o serie de manifestari, iesiri in aceasta campanie electorale care deja apar ca plangeri la CNCD si ne-am dori ca pana la al doilea tur sa pastram o anumita limita si decenta in campania electorala. In masura in care vom primit plangeri, desigur vom face procedura si vom analiza si aceasta speta.

Plangerile vizeaza elemente de prejudecata si stereotip utilizata in campanie si incitare la ura sau discurs de ura, mai ales elementul de xenofobie, legat de anumiti competitori sau alte persoane etichetate ca fiind straine si care ocupa functii in statul roman.

Daca ajungem la concluzia ca depaseste limita libertatii de exprimare, sanctiunile incep de la 1.000 de lei pana la 30.000 de lei. Daca consideram ca e vorba de o atingere adusa unei comunitati, atunci de la 2.000 de lei pana la 100.000 de lei", a declarat, la Digi24, Csaba Asztalos.

Olguta Vasilescu continua atacul la Iohannis

Sefa de campanie a Vioricai Dancila, fostul ministru al Muncii Lia Olguta Vasilescu, a comentat sambata seara, la Antena3, declaratiile presedintelui Klaus Iohannis conform carora nu este in competitie electorala, ci intr-un razboi cu PSD, insa a comis un nou derapaj grav, comparandu-i pe social-democrati cu evreii persecutati de nazisti.

Citeste aici mai multe despre declaratiile Olgutei Vasilescu: Domnul Klaus se si vede sef de lagar si toti PSD-istii bagati la reeducare

Ulterior, Vasilescu a distribuit pe pagina sa de Facebook un editorial semnat de Andrei Marga, declarat de CNSAS informator al Securitatii si ministru PSD.

"Cititi editorialul lui Andrei Marga! Pe el nu il poate acuza nimeni de simpatii pro PSD. Vad o intreaga dezbatere despre faptul ca ieri am declarat ca Johannis se viseara sef de lagar de concentrare unde se reeduca PSD-istii. Nimic despre faptul ca, de o saptamana, seful statului ataca primarii PSD, care trebuie sa isi piarda mandatele tocmai pentru ca sunt din PSD sau despre atacurile extremiste la adresa tuturor membrilor si simpatizantilor unui partid democratic ales in parlament.

In afara de reactia lui Andrei Marga, nu am vazut niciun deontolog care sa sanctioneze derapajele de la democratie ale lui Klaus Johannis care isi doreste disparitia PSD de pe scena politica si care considera ca singurul lucru bun facut de el in cinci ani de mandat este ca a dat jos guvernul PSD, guvern legitim si investit ca urmare a votului popular din 2016.

La fel, pentru urmatorul mandat, nu isi propune altceva decat eliminarea PSD... Si daca dispare maine PSD, ce program are presedintele pentru urmatorii cinci ani? Intreb si eu aici, ca la dezbatere nu vrea sa vina sa explice...", scrie pe Facebook Olguta Vasilescu.

A.S.

