Căutat de mercenarii lui Putin pentru a fi ucis, Vitali Klitschko îi răspunde dur președintelui Rusiei. Imagini groaznice din Kiev

Vitali Klitschko, primarul Kievului, a oferit imaginea zilei. Clipul cu fostul boxer s-a viralizat pe rețelele de socializare.

Căutat ca să fie ucis de oamenii lui Putin, Vitali Klitschko s-a plimbat pe străzile capitalei Ucrainei, printre blocurile distruse de armata rusă.

La un moment dat, primarul Kievului s-a enervat la întrebarea pusă de un corespondent de război în legătură cu declarația lui Vladimir Putin. Președintele Rusiei a spus că atacă doar ținte armate din Ucraina.

"Un rahat! Unde este ținta militară? Această clădire este o țintă militară?", a răspuns Vitali Klitschko.

"Unul dintre cele mai bune interviuri din toate timpurile", a scris corespondentul Philip Crowther, cel care a postat imaginile cu fostul boxer.

Clipul de 12 secunde a fost văzut de peste 1,4 milioane de oameni.

One of the all-time greatest interviews. pic.twitter.com/D7HqCeDNdy