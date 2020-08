VIDEO Doi pasageri beti s-au luat la bataie la bordul unui ovion din cauza mastilor de protectie

"Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!"Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9 - The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020

In imaginile surprinse de un alt pasager se poate observa cum ceilalti calatori au intervenit pentru a aplana conflictul. In cele din urma, unul dintre pasagerii recalcitranti a fost imobilizat la podea si incatusat. In tot acest timp, in inregistrarea video se aud tipetele unor copii speriati, pe fundal. Ba mai mult, se aud mai multe persoane care atrag atentia ca sunt "copii aici", potrivit at5.nl."Doi pasageri indisciplinati au refuzat sa poarte mastile de protectie si i-au deranjat pe ceilalti calatori fizic si verbal", a declarat un reprezentant al companiei KLM, care sustine ca siguranta zborului nu a fost pusa in pericol.La aterizare, cei doi au fost preluati de politia spaniola.