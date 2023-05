A intrat deja în legendă: el e fanul lui West Ham care s-a luptat "ca un leu" cu ultrașii olandezi pentru a proteja familiile jucătorilor

Un grup de suporteri ai echipei AZ Alkmaar a atacat o zonă în care se aflau prietenii şi familiile jucătorilor formaţiei West Ham, la finalul meciului care a adus calificarea grupării engleze în finala Conference League.

“Au fost scene îngrozitoare”, spune Alistair Bruce-Ball, de la BBC, care a precizat că a văzut cum fani AZ loveau cu pumnii fără milă.

În calea furiei ultrașilor lui AZ a stat un suporter englez călit probabil în multe bătălii.

Acesta este poreclit Knollsy și s-a opus cu toată puterea atacurilor declanșate de suporterii olandezi furioși.

Imaginile cu Knollsy luptându-se "ca un leu" s-au viralizat repede, iar fanul e deja o legendă a ciocănarilor. Suporterii cer acum cu insistență ca el să primească un loc de onoare la finala Conference League dintre West Ham și Fiorentina.

„Noi stăteam în spatele prietenei lui Kehrer. Knollsy era îngrijorat pentru ea și a mers spre capătul scărilor pentru a-i opri pe fanii lui Alkmaar. E un tip grozav și a făcut ce trebuia, a stopat invazia”, a povestit un suporter.

"Nu aprob violența, dar trebuia ca cineva să apere familiile jucătorilor. Acești lași aveau nevoie de o armată să-l dărâme pe Knollsy! Habar n-au ei ce înseamnă să fii din Estul Londrei, dar l-au provocat și au aflat”, a comentat Craig Forrest, fost portar la West Ham.

Knollsy the legend. Stopped the home fans from getting to the players’ families. Give him a ticket for the final @WestHam @WestHamHelp @AwayDays_ #COYI pic.twitter.com/Rs8RhTvU1m