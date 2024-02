Desfășurare incredibilă de scor în meciul dintre Wolverhampton și Manchester United. Un puști a dat lovitura în minutul 90+7

Formaţia Manchester United a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 4-3, echipa Wolverhampton, într-un meci din etapa a 22-a a campionatului Angliei, în care a fost la un pas de o remiză, după ce a condus cu 2-0 şi a fost egalată 3-3.

Învingătorii au marcat prin Rashford ‘5, Hojlund ’22, McTominay ’75 şi Mainoo ‘90+7. Kobbie Mainoo are doar 18 ani şi pentru el este primul gol în Premier League.

Pentru Wolverhampton au înscris Sarabia ’71 (penalti), Kilman ’85 şi Neto ‘90+5.

Tot joi, West Ham a remizat cu Bournemouth, scor 1-1 (goluri Ward-Prowse ’61 – penalti / Solanke ‘3).

Lider în clasament este Liverpool, cu 51 de puncte. Manchester United ocupă locul 7, cu 35 de puncte, iar Wolverhampton este pe 11, cu 29 de puncte.

