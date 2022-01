S-au împlinit 2 ani de la moartea lui Kobe Bryant și a fiicei sale. Cum arată statuia dedicată celor doi la locul tragediei FOTO

Miercuri, 26 ianuarie 2022, s-au împlinit doi ani de la decesul fostului mare baschetbalist american Kobe Bryant, victimă a unui accident de elicopter în care se afla și fiica sa de 13 ani, Gianna.

Astfel, pe dealul din apropierea orașului Los Angeles unde s-a prăbușit aparatul de zbor, a fost plasată o statuie care îi reprezintă pe Kobe și Gianna privindu-se reciproc.

E vorba despre o lucrare în bronz, de 73 de kilograme, creată de sculptorul Dan Medina, pe piedestal fiind gravate numele tuturor celor decedați în accidentul de la 26 ianuarie 2020.

A bronze statue of NBA legend Kobe Bryant and his daughter Gianna was placed Wednesday at the crash site in Calabasas, California, where the Bryants and seven others were killed.

