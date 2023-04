Un renumit oligarh rus a fentat sancțiunile occidentale și a mutat milioane de dolari cu ajutorul unei firme dintr-o țară membră UE

Konstantin Malofeev, un oligarh naţionalist rus, acuzat de finanţarea separatiştilor pro-ruşi din estul Ucrainei, pare să fi continuat să-şi mute milioane de dolari prin sistemul bancar global cu ajutorul unei firme cipriote de servicii financiare, deşi era plasat sub sancţiuni de guvernele occidentale încă din 2014, relatează The Guardian.

Konstantin Malofeev este un bancher ale cărui afaceri includ grupul media Ţargrad, cu poziţii naţionaliste şi care sprijină Kremlinul. Autorităţile americane au spus că el a fost "una dintre principalele surse de finanţare" pentru promovarea intereselor ruseşti în estul Ucrainei şi în Crimeea. Cunoscut drept "oligarhul ortodox" datorită sprijinului său pentru biserica rusă, Malofeev consideră agresiunea rusă asupra Ucrainei drept un "război sfânt".

După ce a fondat firma de capital privat Marshall Capital Partners, printre ai cărei investitori se numără şi compania franceză de asigurări Axa, Malofeev şi-a vărsat averea în construirea unui imperiu media, al cărui post de televiziune creştin-ortodox Ţargrad a devenit o armă de propagandă a regimului lui Vladimir Putin.

Acesta l-ar fi angajat pe fostul colonel FSB Igor Ghirkin pentru a asigura securitatea, iar Ghirkin a devenit ulterior comandant paramilitar şi apoi ministru autoproclamat al apărării în regiunea separatistă Doneţk din estul Ucrainei, în timp ce un alt fost asociat al lui Malofeev a fost instalat ca guvernator.

Igor Ghirkin a fost condamnat ulterior în legătură cu atacul cu rachete asupra zborului MH17 al Malaysia Airlines, deasupra estului Ucrainei, când au murit 298 de persoane.

KONSTANTIN MALOFEEV, SANCŢIONAT ÎNCĂ DIN 2014

Konstantin Malofeev s-a numărat printre personalităţile ruse care au fost sancţionate de UE şi apoi de SUA încă din 2014, de la anexarea Crimeei. Cu toate acestea, materiale consultate de The Guardian şi de partenerul său, Organised Crime and Corruption Reporting Project (Proiectul pentru Relatarea Corupţiei şi Crimei Organizate), sugerează că, în următorii trei ani, el a rămas client al firmei cipriote de contabilitate şi servicii offshore MeritServus, ai cărei funcţionari se pare că au ajutat companiile legate de Malofeev să mute bani şi să facă împrumuturi, inclusiv în dolari americani.

MeritServus a fost plasată săptămâna trecută sub sancţiuni de către guvernul britanic după dezvăluiri separate ale ziarului The Guardian despre rolul său în transferul de fonduri pentru fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea, oligarhul Roman Abramovici, şi el vizat de sancţiuni occidentale.

Informaţiile, care au apărut dintr-un set de documente care au făcut obiectul unor scurgeri de informaţii, cunoscute sub numele de "Dosarele Oligarhilor", stârnesc noi îngrijorări cu privire la controalele financiare din Cipru, un stat membru al UE care, de ani de zile, a facilitat circulaţia capitalului rusesc în Europa şi în afara acesteia, menţionează The Guardian.

O "NEATENŢIE" DE ZECI DE MILIOANE DE DOLARI

Se pare că firma a continuat să ajute la tranzacţii, în valoare totală estimată la 35 de milioane de dolari şi 2,5 milioane de euro, până când a încetat să mai acţioneze pentru Malofeev, în primăvara anului 2017. De asemenea, după toate probabilităţile, o parte din activitatea sa ar fi încălcat sancţiunile UE şi legislaţia cipriotă, unde nerespectarea sancţiunilor constituie o infracţiune penală.

Înainte de a fi pusă sub incidenţa sancţiunilor britanice, MeritServus a negat că ar fi fost implicată în spălare de bani sau în încălcări ale legilor privind sancţiunile şi a susţinut că nu a facilitat, nu a tolerat şi nici nu a închis ochii la acestea. MeritServus susţine că "din neatenţie" nu l-a identificat pe Malofeev ca fiind pe lista de sancţiuni, dar de îndată ce a luat cunoştinţă de această problemă, în 2017, spune firma, a informat autoritatea cipriotă de reglementare în domeniul contabilităţii, ICPAC, şi departamentul guvernamental responsabil cu combaterea spălării banilor, Mokas, iar "problema a fost rezolvată" cu ambele organisme.

Un purtător de cuvânt al guvernului cipriot a declarat că sprijinul ţării pentru sancţiunile UE "a fost clar şi fără echivoc", iar cooperarea dintre autorităţile din Cipru şi omologii lor de la Londra şi Washington a fost "exemplară şi reciproc avantajoasă".

CUM A ACŢIONAT MERITSERVUS PENTRU MALOFEEV

Dosarele Oligarhilor reprezintă un fond de documente care au făcut obiectul unor scurgeri de informaţii de la MeritServus, care are sediul în Limassol şi a fost fondată de Demetris Ioannides, fost partener Deloitte. Potrivit documentelor, MeritServus a acţionat deseori ca acţionar nominal, folosind filiale pentru a deţine acţiuni în companii în numele proprietarilor lor reali şi ascunzând, de fapt, activele acestora de ochii publicului.

Potrivit dosarelor, Malofeev pare să-i fi devenit client în 2005. El a semnat un "act de încredere" care permitea MeritServus să deţină în numele său acţiuni la o societate cipriotă nou înfiinţată, Tinello Investments Ltd. Acţiunile au fost deţinute prin intermediul unei filiale numite Finservus (Trustees) Ltd, care a fost utilizată în acest scop cu o serie de clienţi. Potrivit documentelor consultate de The Guardian, Malofeev a fost beneficiarul real al Tinello Investments în cei 12 ani în care a apelat la serviciile MeritServus. Se pare că firma de private equity a fost folosită de omul de afaceri pentru a emite împrumuturi pentru diferite părţi ale afacerii sale.

În loc să înceteze să mai acţioneze pentru oligarh după 2014, firma pare să-l fi ajutat cu actele pentru mai multe tranzacţii mari. De exemplu, la 30 martie 2015, Tinello a transferat drepturile asupra unui împrumut de 17 milioane de dolari, emis iniţial către Isma LLC, o companie rusă din grupul său de presă Tsargrad, către Aguilas Trading Ltd, o companie din Seychelles la care Malofeev fusese anterior director. În aceeaşi zi, Tinello a transferat drepturile asupra unui împrumut de 3,6 milioane de dolari emis iniţial către Tureya LLC - o altă filială rusă a Tsargrad - către Aguilas Trading.

MeritServus a întocmit, de asemenea, documente pentru conversia datoriilor denominate în dolari americani în ruble ruseşti. La 31 iulie 2016, într-un document, pare să autorizeze conversia în monedă rusă a unui împrumut de 14 milioane de dolari pe care Tinello îl emisese anterior către SNM LLC, o altă filială a grupului Tsargrad.

Pe lângă facilitarea tranzacţiilor în dolari americani, MeritServus a făcut acelaşi lucru şi cu euro. La 19 martie 2015, un reprezentant al MeritServus a semnat un acord pentru ca societatea Porthos Management Inc. înregistrată în Panama, care face parte, de asemenea, din grupul de societăţi al lui Malofeev, să transfere drepturile asupra unui împrumut existent de 2,5 milioane de euro către Tinello.

CE SANCŢIUNI RISCĂ CIPRIOŢII

Solicitată să îşi exprime opinia cu privire la aceste tranzacţii, Irene Kenyon, fost ofiţer superior de informaţii în cadrul Trezoreriei SUA, a declarat: "Dacă această companie ar fi acordat împrumuturi lui Malofeev, în calitate de persoană sancţionată, folosind dolari americani, atunci cred că a încălcat legea. Cei care permit persoanelor şi entităţilor sancţionate să transfere bani deschid o poartă de acces la sistemul financiar global".

Christos Clerides, preşedintele Asociaţiei Baroului din Cipru, a declarat că tranzacţiile riscă să încalce şi legislaţia cipriotă, care impune ca fiecare persoană sau entitate din stat să respecte toate sancţiunile impuse de ONU şi UE.

Încălcările pot atrage sancţiuni de până la doi ani de închisoare, o amendă de 100 000 de euro sau ambele pentru persoanele fizice şi o amendă de 300 000 de euro pentru persoanele juridice, cum ar fi companiile.