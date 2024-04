Ce spune antrenorul lui Dinamo înaintea meciului cu FC Botoșani

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Zeljko Kopic, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că se aşteaptă la un joc greu cu FC Botoşani, formaţie care a făcut meciuri bune în ultima perioadă.

"Este un meci important cu FC Botoşani. Este o echipă care a făcut meciuri bune în ultima perioadă, a obţinut rezultate pozitive, aşa că ne aşteaptă un joc greu. Pentru noi în etapa trecută a fost un moment greu când am fost egalaţi în prelungiri de Craiova, chiar dacă am controlat partida. Nu e uşor să primeşti gol în prelungiri, dar am analizat situaţia şi ne-am pregătit bine pentru meciul de mâine", a precizat tehnicianul.

Kopic nu consideră că echipei sale îi e frică de adversari în finalul meciurilor şi acesta este motivul pentru care primeşte goluri în prelungiri.

"S-a întâmplat şi cu Petrolul, şi cu Oţelul, şi acum, cu Craiova, însă de fiecare dată situaţia este diferită. Ne-a lipsit concentrarea, nu am comunicat în acele momente în apărare. De aceea consider că e nevoie să fim mai concentraţi şi mai atenţi pe finalurile de meci. Jucătorii în acele momente trebuie să îşi asume responsabilitatea şi să se apere mai bine. Nu am senzaţia că echipei îi e frică de prelungiri, jucăm un fotbal bun. Dacă ne era frică, nu aveam ocazii. Dar noi la 1-0 cu Craiova puteam să mai marcăm", a mai spus Kopic.

Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte formaţia FC Botoşani, marţi, de la ora 19:30, pe Stadionul Municipal din Botoşani, într-o partidă contând pentru etapa a 6-a a play-out-ului Superligii.