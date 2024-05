Kopic lansează un mesaj clar înainte de baraj: Trebuie să fim atenţi, ei nu au nimic de pierdut

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Zeljko Kopic, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa nu va aborda partida cu Csikszereda, din returul barajului pentru menţinere/promovare în Superligă, pentru a apăra avantajul de 2-0 din tur, ci va face tot ce îi stă în putinţă să câştige la Miercurea Ciuc.

"Suntem foarte aproape de a ne îndeplini obiectivul, am avut un rezultat bun în tur, am avut momente bune şi oportunităţi de a înscrie mai multe goluri. În al doilea meci trebuie să fim concentraţi, să jucăm la intensitate maximă, să dăm totul pe teren pentru a câştiga. Presiune a fost mereu la Dinamo, în ultima lună toate meciurile au fost importante, în lupta pentru evitarea retrogradării. Suntem pregătiţi la maximum pentru retur. Mergem acolo pentru a obţine un rezultat cât se poate de bun, nu mergem acolo pentru a apăra acel 2-0, mergem să facem totul pentru a câştiga", a declarat Kopic.

Tehnicianul croat consideră că orice echipă poate produce surprize în fotbal în momentul în care simte adversarul nepregătit.

"Toate echipele pot produce surprize dacă nu eşti pregătit. Csikszereda are ceva calitate, am văzut asta în primul meci. De aceea trebuie să fim atenţi, ei nu au nimic de pierdut, vor da totul pentru a ne surprinde. Orice echipa caută oportunitatea dacă adversarul nu este sută la sută pregătit. Am înţeles că vor fi mulţi fani în afara stadionului pentru a ne susţine la Miercurea Ciuc. E foarte important să simţim sprijinul fanilor", a completat acesta.

Ads

Zeljko Kopic a precizat că după meciul cu Csikszereda va discuta cu conducerea clubului în privinţa viitorului său şi al echipei.

"Eu sunt concentrat pe munca mea, ştiu în ce situaţie era clubul când am ajuns aici şi ştiu tot ce am făcut până acum. Ştiu că au fost lucruri bune şi lucruri rele, dar mai avem un meci până la final, apoi putem analiza totul. După manşa retur vom discuta despre viitor, despre tot, dar ne concentrăm doar pe meciul cu Csikszereda", a mai spus Kopic.

Returul barajului de menţinere/promovare în Superligă, dintre FK Csikszereda şi Dinamo, se va disputa, luni, de la ora 20:00, la Miercurea Ciuc. Dinamo a câştigat cu 2-0, lunea trecută, pe Arena Naţională.