Kopic la ora adevărului. Ce a spus antrenorul lui Dinamo despre salvarea de la retrogradare

Antrenorul Zeljko Kopic a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că, după şase luni petrecute la Dinamo, înţelege ce înseamnă acest lucru şi a promis că va da totul pentru a îmbunătăţi situaţia echipei. El a spus că încă nu a discutat cu Denis Politic, dar jucătorul este sub contract cu Dinamo.

"Aş vrea să vorbesc despre transferurile din iarnă. Prima problemă a fost despre regulile FRF, câţi străini putem avea în lot, dar şi cum ne puteam îmbunătăţi echipa. Mulţi jucători români nu au dorit să râmănă, echipa nu era bine în clasament. Mulţi jucători străini s-au temut să vină din cauza poziţiei în clasament, a faptului că echipa era în insolvenţă sau pentru că nu ştiau prea multe de Superliga. Am avut problleme cu accidentările, presiunea era uriaşă, am primit multe goluri pe final de meci şi am pierdut puncte. Cred că la primul meci din baraj am fost mai buni, am marcat, dar în al doilea meci nu am jucat bine, nu a fost aşa cum Dinamo trebuia să joace. Dar am rămas în Superliga şi am meritat acest lucru. Pe viitor va trebui să ofer mai multe minute tinerilor jucători. vreau să construiesc Dinamo cu mai multe minute pentru tinerii jucători. Am ştiut unde vin, ştiam ce înseamnă Dinamo, ce club mare este, ce mulţi oameni trăiesc pentru acest club. Dar după 6 luni când vezi oamenii care vin peste tot, când ai 30.000 de oameni la stadion, înţeleg şi simt situaţia mai bine. Am o responsabilitate mare şi tot ce facem de astăzi este să facem un Dinamo mai bun. Echipa s-a luptat în ultimele sezoane şi nu putem schimba totul pentru noapte, dar ne putem asigura că vom progresa", a declarat Kopic.