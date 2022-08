Serbia şi Kosovo încheie un ”acord privind libera circulaţie”. Tensiuni dezamorsate cu ajutorul Uniunii Europene VIDEO

Serbia şi Kosovo au încheiat "un acord privind libera circulaţie" între cele două părţi, după o recrudescenţă a tensiunilor provocată de noile reguli administrative şi frontaliere impuse de Pristina, a anunţat sâmbătă şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, citat de AFP şi Reuters.

În urma negocierilor desfăşurate sub egida UE, Pristina a consimţit să nu introducă de la 1 septembrie - aşa cum era intenţia sa - permise de sejur persoanelor care intră în Kosovo cu carte de identitate sârbă, în timp ce Belgradul va suprima permisul pe care îl impune deţinătorilor de o carte de identitate kosovară, a indicat Borrell pe Twitter.

"Avem o înţelegere", a spus Borrell în mesajul său pe Twitter. "Sârbii kosovari, precum şi toţi ceilalţi cetăţeni, vor putea călători liber între Kosovo şi Serbia folosindu-şi cărţile de identitate. UE tocmai a primit garanţii de la premierul (Albin) Kurti în acest sens", a scris el.

În schimb, preşedintele Aleksandar Vucic a acceptat să suprime permisul pe care Belgradul îl impunea vizitatorilor deţinători de o carte de identitate kosovară pentru a intra în Serbia.

I am happy that we found a European solution that facilitates travel between #Kosovo and #Serbia, which is in the interest of all citizens of Kosovo and Serbia.

Ads

I thank @predsednikrs and @albinkurti for their leadership, and underline the excellent practical EU - US cooperation pic.twitter.com/kO4UZNenwk