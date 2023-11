Imnul Israelului, cântat în Kosovo. Cum au reacționat oamenii VIDEO

Echipa naţională a Israelului a disputat, duminică, în Kosovo, primul din cele patru meciuri pe care le are programate în 10 zile, care vor decide dacă israelienii se califică la Euro 2024 din grupa din care face parte şi România, relatează Times of Israel.

În timp ce se intona imnul Israelului, jucătorii israelieni le-au adus un omagiu celor peste 230 de ostatici duşi în Gaza de Hamas la 7 octombrie, fotbaliştii arătând simbolul unei jumătăţi de inimă, semn că inima nu este întreagă până la întoarcerea lor.

Oficialii echipei s-au îmbrăţişat şi au plâns la finalul imnului, dar momentul a fost afectat de huiduielile fanilor kosovari.

Echipa naţională din Kosovo a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, reprezentativa Israelului, într-un meci contând pentru grupa I a calificărilor pentru Euro 2024, în care lider este România.

