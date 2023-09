Influent politician sârb, spionat din dronă în timpul unei misiuni secrete în Kosovo. Soldații din subordine au ucis un polițist VIDEO

Ministrul de Interne din Kosovo, Xhelal Svecla, a publicat un videoclip care îl arată pe vice-liderul partidului Lista Sârbă din nordul Kosovo, Milan Radoicic, printre membrii grupului care au comis un atac terorist, la sfârșitul săptămânii trecute, scrie euractiv.com.

Lista Sârbă a fost partidul sârb dominant în parlamentul din Kosovo înainte ca sârbii din nord și cei loiali Belgradului să boicoteze instituțiile din Kosovo, acțiuni agresive începute cu aproape un an în urma. Este aliat cu Partidul Progresist Sârb, condus de președintele Serbiei, Aleksandar Vučić.

Videoclipul îl arată pe Radoicic conducând aparent un grup de aproximativ 30 de bărbați puternic înarmați, grup responsabil pentru uciderea unui ofițer de poliție kosovar, înainte de a se baricada într-o mănăstire și de a se implica într-un schimb de focuri cu poliția, duminică, 24 septembrie.

„Persoana din videoclip care vorbește la stație este Radoicic. El conduce grupul de terorişti. Se vede în videoclip, în momentul în care drona zboară”, a declarat Svecla pentru Euronews Albania.

Radoicic este un om de afaceri și politician cu un trecut controversat. În 2013, a fost acuzat de funcție publică legată într-un proiect minier. El a fost, de asemenea, acuzat de excavare ilegală de pietriș, dar în cele din urmă a fost achitat în 2019.

El a fost, de asemenea, acuzat că are legătură cu asasinarea lui Oliver Ivanovic, liderul Inițiativei civice Libertatea Democrației și Justiției, în 2018. Vucic a spus că Radoicic nu are nicio legătură cu crima.

În 2021, Trezoreria SUA l-a inclus Radoicic pe lista de persoane sancționate din cauza presupuselor legături cu crima organizată și afaceri de corupție.

Președintele sârb Aleksander Vucic l-a numit în 2017 pe Radoicic „gardianul Kosovo și Metohiei”.

Ministrul Svecla a spus că planul lui Radoicic este să atace pentru a destabiliza nordul Kosovo, iar „teroriştii” intenţionează să călătorească mai spre sud, până la râul Iber şi să împiedice poliţia să acționeze în tot nordul Kosovo.

„Se vorbește despre 200 de oameni potențial recrutați care ar fi parte din acest scenariu. Planul era ca ei să meargă mai la sud, până la linia râului Ibër și prin atacuri să împiedice poliția din Kosovo să acționeze liber și apoi să declare o oarecare autonomie sau altceva”, a spus Sveçla.

Ministrul de Interne al Kosovo a adăugat că poliția din Kosovo a găsit alte camioane, buldozere și arme.

„Aceasta este logistica pe care o are o armată adevărată. Sunt camioane și buldozere care transportă muniție. Au fost găsite mai multe lansatoare, mai multe mine antitanc și mai multe mine antipersonal. Această listă lungă este în curs de actualizare. Această mitralieră cu nitroglicerină nici măcar nu este în posesia poliției, aceasta este militară și vine direct din depozitele Serbiei”, a spus Svecla.

Liderul partidului de opoziție, Mișcarea Națională a Serbiei, Miroslav Aleksic, l-a învinuit pe Vucic pentru atac.” După conflictul armat de la Banjska, unde au murit cel puțin patru persoane, Vucic trebuie să demisioneze. Radoicic nu ar fi putut înarma zeci de sârbi în nord fără știrea și aprobarea lui Vucic și a serviciilor de securitate sârbe”.

Deși Vucic nu a comentat public videoclipul și comentariile lui Svecla, el a declarat zi oficială de doliu pentru cele patru persoane ucise în timpul schimburilor de focuri cu poliția din Kosovo.

Premierul albanez Edi Rama a reacționat la ziua de doliu, spunând că este un semnal rău din partea Belgradului și că ar trebui să se hotărască dacă vrea să fie sau nu cu Europa și lumea democratică.

„Doliu declarat oficial la Belgrad pentru membrii grupului armat care au fost uciși de forțele de securitate ale Republicii Kosovo, după ce acel grup a luat viața unui ofițer de poliție, este cel mai rău semnal pe care Serbia l-ar da regiunii și comunității euro-atlantice“, a scris el pe Twitter.

Doi dintre bărbații înarmați și patru sârbi descoperiți în apropiere cu echipamente de comunicații au fost arestați și sunt cercetați pentru acte teroriste.

Poliția le-a arătat jurnaliștilor arsenalul pe care l-au confiscat la mănăstire, inclusiv 24 de vehicule și un transport personal blindat, arme, mine și grenade, lansatoare de rachete și multă muniție.

Ministrul de Interne al Kosovo, Xhelal Svecla, a cerut Serbiei să predea șase bărbați înarmați răniți, care sunt tratați la un spital din Novi Pazar, cel mai apropiat oraș de peste graniță.

Ministrul a spus că au identificat cel puţin cinci dintre atacatori ca membri ai organizaţiei de Protecţie Civilă de etnie sârbă, unul dintre cele două grupuri pe care Pristina le-a declarat ilegale.

Pe baza dovezilor, ministrul a spus că este foarte posibil ca Milan Radoicic, lider al partidului Lista Srpska și strâns asociat cu președintele Serbiei, să facă parte din grup. Lui Radoicic i s-a interzis intrarea în SUA și Marea Britanie.

Președintele sârb Aleksandar Vucic s-a întâlnit marți, 26 septembrie, la Belgrad cu ambasadorii Statelor Unite, UE, Marii Britanii, Franței, Germaniei și Italiei cu privire la incident. El a spus că a cerut forței internaționale de menținere a păcii KFOR „să se ocupe de toate problemele de securitate din nordul Kosovo, în locul poliției lui Kurti (prim-ministrul kosovar Albin Kurti)”.

Poliția din Kosovo a declarat marți că a mai arestat doi suspecți într-un hotel din nordul țării, predominant sârb, și a confiscat mai multe arme, inclusiv puști de asalt și o mitraliera grea.

De asemenea, politia a percheziționat luni case din Banjska și a prezentat arme și echipamente pe care au spus ca le-au confiscat.

Politia a difuzat, de asemenea, imagini luate cu ajutorul unei drone, despre care a spus că sunt de duminică și prezintă un grup de bărbați înarmati odihnindu-se în incinta mănăstirii, printre care ar fi fost și Milan Radojcic, politician sarb kosovar si unul dintre liderii partidului Lista Sârbă.

