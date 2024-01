Locuitorii din Kosovo au scăpat de vize pentru țările Schengen. Aeroportul din Pristina, luat cu asalt de sute de oameni VIDEO

Sute de kosovari s-au grăbit luni la aeroportul din Pristina pentru a călători în ţările UE, după ce de la 1 ianuarie li s-a ridicat obligativitatea obţinerii unei vize pentru spaţiul Schengen de liberă circulaţie, relatează Reuters.

Kosovo era singura ţară din Balcanii de Vest ai cărei cetăţeni mai aveau nevoie de vize pentru a călători în spaţiul Schengen din UE.

"Mă simt liber ca o pasăre acum că pot călători peste tot (în Europa)", a declarat Habib Spahiu, care mergea împreună cu fiul său pentru o vizită de două zile la Viena. El a făcut parte dintr-un grup de 50 de persoane care au câştigat o loterie de stat, plătită de guvern, pentru ca această călătorie să marcheze procesul de eliminare a vizelor.

Prim-ministrul kosovar Albin Kurti a salutat personal călătorii la aeroport. "Am aşteptat prea mult timp, a fost o lungă nedreptate, dar în sfârşit am reuşit", a declarat Kurti.

Spaţiul Schengen permite unui număr de peste 400 de milioane de persoane să călătorească liber între ţările membre fără a trece prin controale la frontieră. România şi Bulgaria sunt singurele ţări membre UE care nu fac parte din spaţiul Schengen. Ele vor intra abia de la 31 martie 2024, însă doar cu frontierele aeriene şi maritime, conform unei decizii luate de UE în penulima zi a anului trecut.

Starting from January 1, Kosovars no longer need visas to enter the Schengen Area. Among the first who used the opportunity were 50 winners of a Vienna tour lottery organized by Kosovo's government. "It's a feeling beyond description," a happy traveler told RFE/RL. pic.twitter.com/srLSMjq6Ot