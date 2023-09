Gest de dispreț total făcut de o jucătoare de tenis din Ucraina față de una din Rusia VIDEO

Incident unic la un meci de tenis disputat la turneul de la Tokyo, care le-a adus față în față de rusoaica Daria Kasatkina și ucraineanca Marta Kostyuk.

Recunoscută pentru criticile aduse rusoaicelor, dar și pentru faptul că refuză să dea mâna cu ele după meci, Kostyuk a dus disprețul la alt nivel.

Ea a refuzat să se fotografieze împreună cu adversara și a solicitat ca pozele de la începutul partidei să fie făcute separat.

Organizatorii s-au conformat solicitării sportivei din Ucraina, iar Daria Kasatkina nu a părut deranjată. Mai mult, rusoaica și-a luat revanșa în timpul meciului, pe care l-a câștigat după trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-3.

Umm why they took the photos separately 👽 pic.twitter.com/8cuXwexaN8