Incident la finalul meciului dintre ucraineanca Kostyuk și rusoaica Potapova, de la Miami Open VIDEO

Ucraineanca Marta Kostiuk a criticat WTA pentru că a ignorat cererea de a se întâlni cu jucătoare din ţara sa, aflată în prezent în război, joi la turneul feminin de tenis de la Miami (Florida), după înfrângerea suferită în faţa rusoaicei Anastasia Potapova, căreia a refuzat să-i strângă mâna, informează AFP.

"Am vrut o întâlnire cu consiliul de administraţie (al circuitului) şi nu am obţinut-o. Niciun răspuns, nimic, doar tăcere", le-a declarat Kostiuk reporterilor.

Contactată de AFP, conducerea WTA nu a dorit să reacţioneze.

Săptămâna trecută, compatrioata sa Lesia Ţurenko a spus că mai multe jucătoare ucrainene au făcut această cerere. Ea s-a retras chiar înainte de a o înfrunta pe belarusa Arina Sabalenka, la turneul de la Indian Wells (California), explicând ulterior că a suferit un "atac de panică'' în urma unei discuţii cu conducătorul WTA despre consecinţele invaziei ruse în ţara sa.

Kostiuk (locul 38 mondial) a refuzat să dezvăluie problemele pe care ea, Ţurenko şi compatrioatele sale doreau să le discute cu responsabilii WTA. "Înainte de a avea o întâlnire, nu cred că este o idee bună să vorbim despre asta", a precizat ea.

La Miami, ucraineanca a fost nevoită să o înfrunte în turul secund pe Potapova (locul 26 WTA). La finalul unui meci sub o tensiune ridicată, care s-a desfăşurat totuşi fără incidente, rusoaica s-a impus cu 6-1, 6-3, calificându-se în turul următor, unde o va avea ca adversară pe tânăra jucătoare americană Coco Gauff (locul 6).

Anastasia Potapova i-a înfuriat pe ucraineni săptămâna trecută la Indian Wells, după ce a intrat pe teren îmbrăcată cu tricoul clubului de fotbal Spartak Moscova. Acest lucru a fost văzut ca un semn de susţinere pentru ţara sa în conflictul din Ucraina, atrăgându-şi un avertisment oficial din partea WTA.

Acest avertisment nu este suficient însă pentru Kostiuk. "Sunt multe lucruri cu care nu sunt de acord din ceea ce face WTA. Nu va schimba nimic. Orice aş spune, voi culege multă ură. Dar un avertisment? Nu face nimic. Poţi suspenda pe cineva, nu ştiu. Nu pot comenta asta, e doar ciudat", a spus ucraineanca.

Săptămâna trecută, Arina Sabalenka a recunoscut că "există multă tensiune" între ruşi şi belaruşi, pe de o parte, şi ucraineni, pe de altă parte.

"Evident că exista tensiune, nu suntem prieteni, suntem în război chiar acum", a precizat Kostiuk, în vârstă de 20 de ani, care a cucerit primul ei titlu WTA la Austin (Texas), luna aceasta, învingând-o în finală pe rusoaica Varvara Graceva.

"S-ar putea să nu salut unele jucătoare, dar nu am abordat niciodată pe nimeni, nu am vorbit niciodată cu nimeni. Poate că am răspândit ura doar prin prezenţa mea", a subliniat ea.

Când a fost întrebată dacă este capabilă să ignore războiul atunci când se află pe teren, Marta Kostiuk a răspuns: "Depinde de zi. Cred că cel mai bine e să evit orice tip de ştire pentru că în ultimul an majoritatea ştirilor pe care le-am primit au fost oribile şi rele".

