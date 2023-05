Război bieloruso- ucrainean în toată regula la Roland Garros. Ce s-a întâmplat după meciul care s-a lăsat cu fluierături

Jucătoarea ucraineană de tenis Marta Kostiuk a refuzat duminică să dea mâna cu jucătoarea din Belarus, Arina Sabalenka, după meciul pierdut în primul tur al turneului de la Roland Garros, iar în conferinşa de presă care a urmat i-a cerut Sabalenkăi să „se poziţioneze personal” în cazul conflictului din Ucraina.

Jucătoarea din Ucraina a fost fluierată în momentul în care, la finalul meciului, s-a dus direct către propriul scaun, evitând-o pe Sabalenka. Mai târziu, la conferinţele de presă, cele două jucătoare au vorbit despre incident.

Arina Sabalenka a recunoscut că „probabil eram puţin nervoasă înainte de joc şi pentru că a fost primul meci. Joci împotriva unui ucrainean şi nu ştii ce se va întâmpla. Dacă oamenii te vor sprijini sau nu... M-am întrebat cum ar fi dacă oamenii vor fi împotriva mea şi evident că nu vreau să se întâmple asta.

Despre război, am spus de multe ori: nimeni în această lume, inclusiv sportivii ruşi şi belarusi, nu susţine acest război. Nimeni. Cum am putea sprijini acest război? De ce trebuie să facem asta zgomotos? Bineînţeles că nu sprijinim. Şi dacă l-am putea opri, am face-o. Din păcate, nu este în puterile noastre. Înţeleg de ce nu vor să dea mâna cu noi. Dacă ne dau mâna, care va fi reacţia de partea ucraineană? Înţeleg asta. Şi ştiu că nu este o chestiune personală. Iar ea nu merita să părăsească terenul fluierată”, a declarat Arina Sabalenka după meci.

Marta Kostiuk a avut imediat un răspuns pentru sportiva din Belarus:

„Am spus că nu-i voi strânge mâna şi nu ştiu de ce oamenii au crezut că mă voi răzgândi. Cred că jurnaliştii ar trebui să-i întrebe pe aceşti jucători: pe cine vrei să vezi câştigând războiul? Dacă pui această întrebare, nu sunt sigur că răspunsul primit va fi: Ucraina. Ea ar trebui să vorbească pentru ea însăşi, şi nu în numele altor sportivi. Ea nu a luat niciodată o poziţie personală împotriva războiului. Pentru că eu personal cunosc sportivi, din tenis, care susţin războiul. Spune că nimeni nu susţine războiul... Trebuie doar să vorbeşti pentru tine. Şi dacă te uiţi la statistici, în Rusia cam 80-85% dintre oameni susţin acest război. Ea ar putea trimite un mesaj puternic. Călătoreşte, are o comunitate uriaşă de fani, există mass-media citită de miliarde de oameni... Pentru că-şi respinge propria responsabilitate, nu pot să respect asta. Ea spune că o urăsc. Nu am spus niciodata asta. Doar că nu o respect. Şi nu înţeleg faptul că se spune că este într-o poziţie dificilă. De exemplu, Kasatkina a luat atitudine şi nu se întoarce în Rusia. Ea a lăsat ceva important în urmă. În top 100, suntem cinci ucraineni şi, de când a început războiul, nimeni nu a venit să vorbească cu noi, nici măcar pentru câteva minute. Toată lumea închide gura şi merge mai departe. Îi văd pe aceşti jucători în fiecare săptămână şi nimeni nu a venit vreodată să-mi vorbească despre asta”, a declarat Marta Kostiuk.