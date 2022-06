Incident la Roland Garros între Gabriela Ruse și partenera ei din Ucraina! De ce la a pornit totul

Gabriela Ruse și Marta Kostyuk au ratat calificarea în semifinalele turneului de dublu de la Roland Garros.

Ele au fost învinse de perechea formată din americancele Madison Keys (27 de ani) și Taylor Townsend (26 de ani), scor 6-7 (5), 6-2, 5-7.

La finalul partidei, Gabriela a mărturisit că a avut un episod tensionat cu jucătoarea din Ucraina.

"M-am enervat puțin, pentru că am simțit că începuse ea să mă certe pe mine! Si atunci, cumva, i-am spus se liniștească, că dacă ajungem ca noi două să ne certăm nu o să mai reușim să formăm echipa și să putem face ceva! Apoi, și-a dat seama că a greșit față de mine și chiar pe bancă a început să plângă.

Pentru mine, meciul ar fi trebuit să se termine în două seturi dacă noi reușeam să ne liniștim. Eu consider că ne-a fost frică de victorie sau ne-am dorit-o foarte mult! La 4-2 (n.r. – în setul decisiv), ea plângea! Am încercat să o liniștesc, dar nu am găsit soluția.

Îmi pare rău că am fost aproape să jucăm prima noastră semifinală la un Grand Slam, dar cred că și pentru mine, și pentru ea, este o lecție și mergem mai departe. Ea este jucătoare foarte bună, cu siguranță vom mai juca împreună", a spus Gabriela Ruse, pentru ProSport.

