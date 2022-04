Cea mai ”fierbinte” scenă de la Premiile Grammy. Cine sunt vedetele care s-au sărutat pasional, pe covorul roșu VIDEO

Gala Premiilor Grammy 2022, care a avut loc duminică în Las Vegas, a consemnat un nou sărut în public între vedeta Kourtney Karadashian și iubitul acesteia, muzicianul Travis Barker.

Kourtney, cunoscută din show-ul Keeping Up With The Kardashians, în vârstă de 42 de ani, și bateristul trupei rock Blink-182, în vârstă de 46 de ani, s-au completat reciproc în ținute asortate, de culoare închisă.

La fel cum s-a întâmplat la gala Oscar, în urmă cu o săptămână, Kourtney și Travis și-au demonstrat afecțiunea cu vârf și îndesat, sărutându-se cu limba fără nici un pic de ezitare, spre satisfacția privitorilor și a celor care au imortalizat momentul romantic, pe covorul roșu al ceremoniei.

