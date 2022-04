Martorii oculari ai loviturii cu rachete efectuate asupra gării din Kramatorsk, pe 8 aprilie, sunt siguri că rușii au lovit civilii, care încercau să fugă din regiunea Donețk, în mod deliberat. Ei își amintesc de groaza pe care au trăit-o și de copiii uciși în gară.

Amintirile refugiaților au fost culese de jurnaliştii publicației Suspilne.

„Stăteam în picioare, așteptând să sosească trenul la ora 12. Și atât. O lovitură groaznică, sticlă a zburat, oamenii au zburat... Țipete, zgomot, plânsete”, își amintește unul dintre martorii oculari ai groaznei lovituri.

Dar cel mai rău lucru care s-a întâmplat a fost moartea copiilor.

"Cel mai groaznic lucru este să vezi copiii uciși. Lovitura a fost vizată. Era imposibil să-i duci pe toți în ambulanțe. Militarii, poliția au sărit, au început să încarce... Eu și soția mea am văzut coada unei rachete cu inscripția „Pentru copii”, spune despre oroarea trăită un bărbat.

Terrible footage of the first minutes after the hit by "Tochka-U" fired by the Armed Forces of Ukraine at the railway station of Kramatorsk. As a result, about 30 people died pic.twitter.com/EJiQ7Yx4wI