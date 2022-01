Meci epuizant în finala feminină de dublu de la Australian Open: cum s-a încheiat totul

Echipa cehă Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, cap de serie numărul 1, a câştigat, duminică, proba de dublu din cadrul Australian Open.

Ele le-au învis în ultimul act, cu scorul de 6-7 (3), 6-4, 6-4, pe Ana Danilina din Kazahstan şi Beatriz Haddad Maia din Brazilia, după un meci de două ore şi 42 de minute.

Câştigătoarele trofeului vor primi un premiu total de 675.000 dolari australieni (423.000 de euro) şi câte 2.000 de puncte WTA. Învinsele vor fi recompensate cu un cec total de 360.000 de dolari australieni (226.000 de euro) şi cu câte 1.300 de puncte WTA.

Pentru jucătoarele cehe, acesta este al patrulea trofeu de Grand Slam din cariera lor, după ce s-au mai impus la French Open, în 2018 şi 2021 şi la Wimbledon, în 2018. Anul trecut, ele au fost finaliste la Melbourne Park.

Siniakova şi Krejcikova au mai câştigat Turneul Campioanelor şi medalia de aur la JO de la Tokyo, ambele în 2021.

