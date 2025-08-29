Emmanuel Macron, replică pentru Kremlinul furios. "Putin e nesincer"

Emmanuel Macron, replică pentru Kremlinul furios. "Putin e nesincer"
Emmanuel Macron, președintele Franței FOTO X/@Republicainlib

Președintele francez Emmanuel Macron respinge vineri acuzații ale diplomației ruse cu privire la proferarea unor ”insulte vulgare” la adresa președintelui rus Vladimir Putin, după ce l-a catalogat pe liderul de la Kremlin drept un ”căpcăun” și un ”predator”, relatează BFMTV.

După summitul de la Washington al președintelui american Donald Trump cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și șapte lideri europeni, Emmanuel Macron, care a participat la această reuniune, declara la LCI că Vladimir Putin este un ”predator, un căpcăun la porțile noastre”, care ”are nevoie să continue să mănânce” pentru ”propria supraviețuire”.

PUTIN ESTE ”NESINCER”

Șeful statului francez respinge vineri, după cel de-al 25-lea Consiliu al Miniștrilor franco-german, la Toulon, și după întâlnirea sa cu cancelarul german Friedrich Merz la Fort de Bregancon, acuzația potrivit căreia este ”glosolan sau vulgar”.

”Atunci când spunem că există un căpcăun la porțile Europei, cred că asta califică ceea ce georgienii, ucrainenii și multe alte națiuni simt foarte profund”, declară Emmanuel Macron.

El denunță din nou o ”derivă autocratică” a președintelui rus, care ”poartă un imperialism revizionist al frontierelor internaționale”.

”Discrepanța între luările de poziție la summituri internaționale ale lui Vladimir Putin (...) și realitatea de pe teren arată cât de nesincer este”, deplânge locatarul Palatului Élysée.

Alături de cancelarul german Friedrich Merz, Emmanuel Macron a dat asigurări că Parisul și Berlinul vor continua să exercite ”presiuni” în favoarea impunerii unor sancțiuni suplimentare Rusiei.

”În acest moment, Statele Unite discută în mod intens despre alte taxe vamale. Aș fi foarte favorabil ca Guvernul american să ia această decizie și să o aplice și altor țări ale căror gaze naturale și petrol finanțează o mare parte a economiei ruse de război”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

”PUTIN ÎȘI BATE JOC DE PREȘEDINTELE TRUMP” DACĂ NU SE VA ÎNTÂLNI CU ZELENSKI

Pe teren, atacuri ruse cu rachetă și dronă se intensifică împotriva Ucrainei.

În noaptea de miercuri spre joi, cel puțin 17 persoane - inclusiv copii - au fost ucise în atacuri vizând cartiere rezidențiale la Kiev, un simbol al ”terorii și barbariei” ruse, denunță Emmanuel Macron.

Ideea unei întâlniri între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski a fost evocată tot mai insistent.

La 18 august, președintele rus Vladimir Putin s-a ”angajat în fața președintelui (american) Donald Trump” să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, amintește Emmanuel Macron.

Însă un asemenea summit ”nu este prevăzut”, a avertizat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov vineri.

”Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski atunci când ordinea de zi a acestui summit va fi pregătită. Iar această ordine de zi nu este absolut deloc pregătită”, a dat asigurări Lavrov.

În cazul în care această reuniune bilaterală nu are loc - până luni -, ”cred că, încă o dată, asta va însemna că președintele Putin își va bate joc de președintele Trump” și ”asta nu poate rămâne fără răspuns”, a comentat Emmanuel Macron.

Volodimir Zelenski a declarat în numeroase rânduri, în ultimele luni, că este pregătit să se întâlnească cu omologul său rus - în pofida unui decret pe care l-a semnat în 2022 prin care interzicea orice negociere cu Vladimir Putin.

