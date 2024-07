Kremlinul avertizează: ”Prezenţa concentrată a navelor NATO” la Marea Neagră ”reprezintă o ameninţare suplimentară la adresa Rusiei”

Kremlinul a declarat joi, 18 iulie, că Rusia va considera orice planuri de a stabili o prezenţă permanentă în Marea Neagră a navelor de război ale NATO drept o ameninţare, dat fiind amestecul alianţei în războiul din Ucraina, informează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia va lua toate măsurile pentru a-şi asigura securitatea.

"Desigur, prezenţa concentrată a navelor NATO - suntem atenţi la Bulgaria şi România, state riverane care sunt membre ale alianţei (NATO) - desigur, aceasta reprezintă, în special în actuala situaţie, o ameninţare suplimentară la adresa Rusiei. Desigur, Rusia va lua toate măsurile necesare pentru a-şi asigura securitatea", le-a declarat Peskov reporterilor.

Separat, Kremlinul a comentat joi că promisiunile făcute de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a crea "o adevărată Uniune Europeană a Apărării", vorbesc despre dispoziţia Europei către militarizare şi confruntare.

It is time for Europe to build a true European Defence Union ↓ pic.twitter.com/GI2r9GqnIj