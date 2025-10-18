Cum ar putea să ajungă „Kremlinul zburător” în Budapesta pentru un summit cu Trump. Șansele ca Vladimir Putin să treacă prin România

Summitul nu a fost încă stabilit definitiv, dar dacă Vladimir Putin al Rusiei va merge la Budapesta pentru a se întâlni cu președintele american Trump în următoarele două săptămâni, va trebui mai întâi să depășească câteva obstacole.

Când Putin a călătorit în Alaska pentru summitul de la Anchorage din august, SUA au acordat o permisiune specială pentru avionul prezidențial — un Iliușin Il-96 modificat, supranumit „Kremlinul zburător”, care are patru motoare și este echipat cu numeroase sisteme de apărare.

Avioanele rusești au interdicție de a zbura în spațiul aerian al SUA, precum și în cel al Uniunii Europene. Prin urmare, dacă Putin ar zbura la Budapesta, ar avea nevoie de o dispensă specială în cazul în care ar decide să survoleze teritoriul unui stat membru al UE, potrivit bbc.com.

Este posibil, însă Ungaria, o țară fără ieșire la mare, nu este cea mai ușor accesibilă destinație pentru un președinte rus care rareori călătorește în străinătate și care nu a mai vizitat Uniunea Europeană de ani de zile.

„Deocamdată, desigur, nu este clar”, spune purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Ceea ce avem este dorința celor doi președinți de a organiza o astfel de întâlnire.”

La câteva zile după ce Putin a ordonat invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, Uniunea Europeană a înghețat activele atât ale liderului rus, cât și ale ministrului de externe Serghei Lavrov.

De asemenea, a fost impusă o interdicție totală privind survolarea spațiului aerian al celor 27 de țări membre UE de către orice aeronavă rusească. Ungaria și multe dintre țările vecine sunt, de asemenea, membre NATO.

Putin a fost acuzat de Curtea Penală Internațională (CPI) de crime de război, pentru deportarea și transferul ilegal al copiilor ucraineni în Rusia.

Prin urmare, există complicații, deși Ungaria crede că toate pot fi rezolvate. Oricum, Ungaria se află în proces de retragere din CPI.

Putin și Viktor Orbán, probabil cel mai apropiat aliat al său din UE, au discutat deja la telefon despre summitul planificat, iar ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, le-a declarat jurnaliștilor: „Ne vom asigura, desigur, că el poate intra în Ungaria, să poarte discuții reușite aici și apoi să se întoarcă acasă.”

Comisia Europeană a transmis a declarat că orice întâlnire care contribuie la „o pace justă și durabilă pentru Ucraina” este binevenită și că sprijină eforturile președintelui Trump în această direcție.

Unul dintre principalii factori care stau la baza celui mai recent pachet de sancțiuni propus împotriva Rusiei — al 19-lea de până acum — este, potrivit Comisiei, dorința de a-i aduce pe ruși la masa negocierilor. De asemenea, aceasta subliniază că nu există o interdicție de călătorie pentru Putin, ci doar o înghețare a activelor sale.

Cea mai mare problemă rămâne modul în care liderul rus va zbura de la Moscova la Budapesta. Este clar că nu își va cumpăra un bilet Air Serbia până la Belgrad și nu va lua trenul spre Ungaria, deși aceasta ar putea fi cea mai directă rută.

El va dori să folosească avionul său Il-96 pentru a-și asigura siguranța, însă acest lucru ar însemna, cel mai probabil, utilizarea spațiului aerian al unui stat membru al UE și NATO, precum și obținerea unei permisiuni speciale pentru a încălca interdicția impusă avioanelor rusești.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a declarat vineri că „în ceea ce privește direcția zborului, statele membre pot acorda derogări, însă acestea trebuie oferite individual, de fiecare stat membru în parte.”

NATO a transmis, la rândul său, că problema a fost deferită autorităților naționale competente, iar având în vedere implicarea președintelui Trump, este posibil ca acestea să fie de acord.

Chiar și cu o dispensă specială, o privire pe hartă arată că Putin ar putea fi nevoit să urmeze o rută ocolitoare. Ucraina este exclusă din start, iar probabil și Polonia, din cauza relațiilor glaciale dintre Varșovia și Moscova.

Poate că cea mai directă rută ar fi pe coasta estică a Mării Negre, prin Turcia, apoi prin Bulgaria și fie Serbia, fie România, pentru a ajunge în Ungaria.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, îl cunoaște bine pe Putin, iar compania Air Serbia are zboruri directe către Moscova care traversează spațiul aerian al UE. Serbia este candidată pentru aderarea la UE, dar nu este încă stat membru.

Țările UE — Bulgaria sau, eventual, România — ar trebui să își dea consimțământul și ar fi responsabile pentru escortarea avionului lui Putin prin spațiul lor aerian.

România găzduiește ceea ce urmează să devină cea mai mare bază NATO din Europa, iar Bulgaria construiește, la rândul ei, o bază NATO, ca parte a eforturilor de consolidare a flancului estic al alianței de apărare.

BBC a contactat ministerele de externe ale ambelor țări pentru a obține comentarii.

Dacă Putin ar dori să procedeze și mai prudent, ar putea zbura prin Turcia, ocolind coasta sudică a Greciei, apoi traversând spațiul aerian al Muntenegrului înainte de a ajunge în Serbia. Totuși, aceasta ar fi o rută mult mai lungă.

Budapesta nu este, așadar, cel mai ușor loc pentru o astfel de întâlnire — chiar dacă este o alegere foarte convenabilă pentru Viktor Orbán, care a avut de mult timp relații bune atât cu Putin, cât și cu Donald Trump.

„Este un lider care ne place”, a declarat Trump vineri. „El îl place pe el, eu îl plac pe el.”

Un summit internațional de mare anvergură nu îi va dăuna deloc lui Orbán, care este în scădere în sondaje înaintea alegerilor de primăvară.

La doar câteva ore după ce Budapesta a fost anunțată ca posibilă gazdă, Orbán a vorbit la telefon cu Putin și a declarat pe pagina sa de Facebook: „Pregătirile sunt în plină desfășurare!”

Orbán are puțină simpatie pentru sprijinul acordat de Uniunea Europeană Ucrainei și s-a grăbit să sublinieze că Bruxellesul nu va avea niciun rol în aceste discuții.

„Deoarece UE este pro-război, este logic ca ea să fie lăsată pe dinafară din acest proces de pace”, a declarat el vineri la radioul maghiar.

Liderii europeni vor avea însă alte opinii atunci când îl vor vedea la summitul de săptămâna viitoare de la Bruxelles.

