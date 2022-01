Nick Kyrgios și Thanasi Kokkinakis au ajuns în finala probei de dublu la Australian Open!

În fața unui public gălăgios care a umplut Rod Laver Arena, Kyrgios și Kokkinakis au câștigat în fața perechii favorite numărul 3, Marcel Granollers - Horacio Zeballos, scor 7-6, 6-4!

Kyrgios și Kokkinakis au primit un wild-card pentru a intra pe tabloul principal.

În finală, ei dau peste un alt dublu australian, cel format din Max Purcell și Matthew Ebden.

Din 1980 n-a mai avut acest Grand Slam o finală sută la sută australiană.

The @tkokkinakis & @nickkyrgios show will have a FINAL episode 🙌

They score a 7-6 (4) 6-4 upset over No.3 seeds Granollers/Zeballos and will face fellow Aussies Matt Ebden/Max Purcell for the title.#AusOpen · #AO2022

🎥: @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/82PgEcuoep