Dramă în lumea tenisului: un antrenor reputat a murit la 41 de ani

Lumea tenisului e în doliu după anunțul decesului lui Kristijan Schneider, un antrenor croat de doar 41 de ani.

Schneider l-a pregătit pe Borna Coric, dar și jucătoare precum Ana Konjuh sau Olga Danilovic.

Kristijan Schneider suferea de cancer.

Fostul lui elev, Borna Coric, a anunțat pe twitter vestea decesului fostului său antrenor

Rest in peace my friend and my coach.

I was blessed to have you in my life ❤️ pic.twitter.com/e2gi9tSFYs