Victorie cu orice preț. Alpinistă acuzată că a ignorat un cărăuș muribund ca să doboare recordul mondial VIDEO

Kristin Harila, alpinista care a doborât recordul mondial, a fost acuzată că echipa sa a trecut peste corpul muribund al unui cărăuș pentru a ajunge pe vârful K2 din Pakistan, devenind astfel cel mai rapid alpinist care a escaladat toate vârfurile de peste 8.000 de metri. Cu toate acestea, femeia a negat acuzațiile.

Kristin Harila a escaladat cel de-al doilea cel mai înalt munte din lume pe 27 iulie, împreună cu Tenjin „Lama” Sherpa, în vârstă de 35 de ani, pentru a atinge cel de-al 14-lea vârf cel mai înalt în doar puțin peste trei luni, atingând astfel un nou record mondial.

Cărăușul Mohammed Hassan a căzut de pe o muchie abruptă, la o înălțime de aproximativ 8.200 de metri. Harila, în vârstă de 37 de ani, a insistat că echipa sa a făcut tot ce a putut pentru a-l salva pe Hassan, dar condițiile erau prea periculoase pentru a-l muta. Au apărut însă imagini cu alpiniștii care se cățărau pe lângă corpul lui Hassan pe o creastă în timpul ascensiunii lui Harila, relatează The Guardian.

WATCH: “What happened there is a disgrace. A living human was left lying so that records could be set.”

Top mountaineer, Kristin Harila, defends walking past dying Sherpa, Mohammed Hassan, in pursuit of K2 record.https://t.co/4jGlf5syS6 pic.twitter.com/g9K0zwTQd7