Surpriză în finala de la Tokyo: Jessica Pegula a pierdut în fața rusoaicei care a bătut-o și pe Swiatek

Jucătoarea de tenis Veronika Kudermetova (Rusia, 19 WTA, favorită nr. 8) a întâlnit-o Jessica Pegula (SUA, 4 WTA, favorită nr. 2) în finala turneului WTA 500 de la Tokyo, dotat cu premii totale de 780.637 de dolari.

Kudermetova a ieșit învingătoare din disputa cu Pegula, rusoaica reușind o victorie în două seturi, scor 7-5, 6-1.

Este al doilea titlu din cariera jucătoarei ruse.

În drumul spre trofeu, Kudermetova a învins-o și pe Iga Swiatek în sferturile de finală, iar în semifinale a trecut de compatrioata ei Anastasia Pavlyuchenkova.

Pegula a recunoscut că adversara ei a jucat mai bine: "Vreau să o felicit pe Veronika și echipa ei. A jucat un tenis uimitor săptămâna aceasta și a fost prea bună astăzi. Mulțumesc tuturor fanilor pentru că au venit. Fanii japonezi au fost uimitori. Sper că mi-am făcut niște fani noi. Abia aștept să mă întorc"

Kudermetova a felicitat-o pe Pegula, apoi le-a mulțumit soțului și antrenorului.

