O dronă a lovit centrul orașului rusesc Kursk. Guvernatorul local dă vina pe ucraineni VIDEO

În dimineața zilei de 24 septembrie, un vehicul aerian fără pilot a atacat orașul rusesc Kursk, a anunțat de guvernatorul regiunii, Roman Starovoyt, pe Telegram.

El a acuzat Ucraina că a lansat drona.

„În Kursk, o dronă ucraineană a atacat o clădire administrativă din districtul central”, a spus Roman Starovoit.

Potrivit acestuia, în urma atacului, acoperișul clădirii ar fi suferit avarii minore. În plus, el a spus că la fața locului s-au deplasat agenți de ordine.

„Acoperișul a fost deteriorat, geamul a fost spart”.

Ediția rusă „Ostorozhno Novosti” a raportat că fumul gri s-a ridicat spre cer după o serie de explozii.

„Locuitorii au raportat o serie de explozii în urmă cu jumătate de oră (în jurul orei 10:00, ora locală, n.red.), după care pe cer a apărut o urmă vizibilă”, se arată în mesaj.

Potrivit unui alt canal Telegram, explozia ar fi putut avea loc în zona FSB (serviciului rus de securitate).

🦉Today, Ukrainian intelligence attacked the building of the FSB in Kursk, - RBK-Ukraine.

"Despite the fact that Russian officials claim that the roof was allegedly slightly damaged as a result of the attack. But it is obvious that this is not so. There is a direct hit" pic.twitter.com/mDRHkAanLC